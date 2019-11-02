Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ve Finans Ofislerine yarı zamanlı personel alınacak
|02 Kasım 2019 00:03
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte 10 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 527/C-D maddeleri ile Finans Ofisi ve İnsan Kaynakları Ofisi kurulmuştur.
Bu bağlamda, söz konusu ofislerde haftada asgari 2,5 iş günü çalıştırılmak üzere yarı zamanlı personel olarak öğrenciler istihdam edilecektir. Başvuracak adaylarda genel şartlar olarak; lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi, iyi derecede İngilizce dil bilgisine sahip, not ortalaması 4 üzerinden 3 olması şart koşuldu.
İnsan Kaynakları Ofisine başvuru yapmak için TIKLAYINIZ.
Finans Ofisine başvuru yapmak için TIKLAYINIZ.
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