İBB'nin 'balık ekmek' kararına yürütmeyi durdurma
İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.
|01 Kasım 2019 11:40
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İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin 1 Kasım'a kadar boşaltılması için ihtarname göndermişti. Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
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