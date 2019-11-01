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İBB'nin 'balık ekmek' kararına yürütmeyi durdurma

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.
 01 Kasım 2019 11:40
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İBB'nin 'balık ekmek' kararına yürütmeyi durdurma

İstanbul 4. İdare Mahkemesi, Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin 1 Kasım'a kadar boşaltılması için ihtarname göndermişti. Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Memurlar.Net
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