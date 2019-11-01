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Ali Koç'tan Alex de Souza bombası

Katıldığı programda önemli açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarın gönlünde taht kuran Alex de Souza ile ilgili hayalini ilk kez açıkladı.
 01 Kasım 2019 11:39
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Ali Koç'tan Alex de Souza bombası

Ali Koç, takımdan sorunlu bir şekilde ayrılmasına rağmen taraflı tarafsız milyonlarca insanın sevgisini kazanan Alex de Souza hakkında konuştu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün efsanelerinden Alex de Souza'yı sarı-lacivertli camiaya geri döndürmek istediğini söyledi.

Alex'in Fenerbahçe'de bir görev alması gerektiğini kaydeden Ali Koç, efsane isimle birçok kez görüştüğünü belirtti.

Fenerbahçe'nin içinde olmalı

Alex de Souza'nın Fenerbahçe'nin içinde olması gerektiğinin altını çizen Ali Koç, "Fenerbahçe dünyasının bir yerinde, yörüngesinde değil, içinde olması gerekiyor. Elçi olarak mı olur, bizi temsil mi eder, ileride Fenerbahçe teknik direktörü mü olur, sportif direktör mü olur bilemiyorum Fenerbahçe dünyasında olacak. Alex çok kişi için, çok şey ifade etmektedir" dedi.
Memurlar.Net
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