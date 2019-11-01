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Kayak tutkunlarının yeni adresi: Hakkari

Hakkari'de 2800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, yeni sezonda 4'lü telesiyej ve yeni pist alanlarıyla yurt içi ve dışından gelecek kayak tutkunlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor- Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık. Hakkari kayak merkezi, çevre illerin yanı sıra Irak ve İran'dan gelenler için de önemli bir kayak merkezi olacak. Bu sene kayakseverlerimiz daha uzun bir piste daha rahat telesiyeji kullanarak kayaklarını yapabilecekler
 01 Kasım 2019 11:59
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Kayak tutkunlarının yeni adresi: Hakkari

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentteki kayak merkezinin yapılan yeni yatırımlarla yurt içi ve dışından gelecek kayak tutkunlarının keyifli zaman geçireceği bir alan haline getirildiğini anlattı.

Kentin 2800 rakımlı Merga Bütan Yaylası'ndaki kayak merkezi, bu sezon da yeni yatırımlarla kayak tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Kar örtüsünün en uzun süre kaldığı bölgelerden biri olan merkez, yaklaşık 15 milyon liraya mal olan ve yapımı tamamlanan 4'lü telesiyej ile daha uzun yeni pist alanlarına kavuştu.

- "Hakkari bölgenin gözde kayak merkezi olacak"

Yapım çalışmaları tamamlanan 4'lü telesiyej ve pist alanlarında incelemede bulunan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakkari'nin yapılan yatırım ve hizmetlerle daha güzel olacağını söyledi.

Kayak merkezinde daha önce 1200 metre uzunluğunda bir pist bulunduğunu anımsatan Akbıyık, Valilik, İl Özel İdaresi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) desteği ile söz konusu pistin 3500 metreye çıkarıldığını ayrıca 1800 metre uzunluğunda yeni bir pistin daha açıldığını anlattı. Telesiyej ve yeni pist alanlarının yaklaşık 15 milyon liraya mal olduğunu ifade eden Akbıyık, şunları aktardı:

''Kayak merkezinde bir suni göl oluşturuyoruz. İnşallah burayı hem kış turizmine hem de yaz turizmine kazandıracağız. Ayrıca burada bir otel projemiz var. İl Özel İdaresince ihalesini yaptık. 150 yataklı. İnşallah 2 yıla kadar bu projemiz de tamamlanacak. Hakkari kayak merkezi, çevre illerin yanı sıra Irak ve İran'dan gelenler için de önemli bir kayak merkezi olacak.''

Kayak merkezinin normal sezondan bir ay önce açıldığını ve bir ay geç kapandığını dile getiren Akbıyık, ''Dolayısıyla kayakseverler açısından, kış turizmi açısından önemli bir imkan. Bu sene kayakseverlerimiz daha uzun bir piste daha rahat telesiyeji kullanarak kayaklarını yapabilecekler. İnşallah bu Hakkari'mizin de gelişmesinde, kalkınmasında diğer değerlerimizle beraber dağ turizmi ve inanç turizmi ile önemli katkı yapacağını bekliyoruz." dedi.

- "Hakkarili eski günleri, kötü imajı istemiyor"

Hakkari'nin eski günlerdeki kötü imajını kırdığını ve yapılan kültürel sportif faaliyetlerle adından bahsettirdiğini dile getiren Vali Akbıyık, şunları kaydetti:

''Hakkari hakikaten tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle, kilimi ve balı ile turizm anlamında önemli bir merkez olacak. Artık kötü günlerin, kötü imajın eskide kaldığını düşünüyoruz. Gerçekten Hakkari bölgesinde bir yıldır bir tane terör olayı olmadı. Olan olaylar ya sınırımızın dışında ya da sınırda oluyor. Hakkarili eski günleri, kötü imajı istemiyor. Hizmet istiyor, yatırım istiyor.''

Anadolu Ajansı
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