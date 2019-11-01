İkinci Rus heyeti bugün Ankara'ya gelecek
Soçi mutabakatı çerçevesinde taktik ve teknik konuları görüşmek üzere ikinci Rus askeri heyetinin bugün Ankara'ya gelmesinin planlandığı bildirildi.
|01 Kasım 2019 11:45
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için toplanan paralar verilmedi!'
01 Kasım 2019 12:37
|Eski Bakanlardan Amiklioğlu için TBMM'de cenaze töreni
01 Kasım 2019 12:23
|Türk ve Rus askerlerince ilk ortak kara devriyesi başladı
01 Kasım 2019 12:18
|Milletvekili Sorgun 54 yıldır bisiklet sevdasından vazgeçmedi
01 Kasım 2019 11:48
|Saadet Kongresinde Karamollaoğlu tek aday
01 Kasım 2019 11:16
|İçişleri: Hedefimiz, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü sağlamak
01 Kasım 2019 11:14
|'Obeziteyle mücadele beyinde başlıyor'
01 Kasım 2019 11:11
|YÖKDİL, pazar günü 41 ilde uygulanacak
01 Kasım 2019 10:59
|Yeni vergi paketi komisyonda kabul edildi
01 Kasım 2019 10:54
|CHP: Türkiye'de her 100 üniversite mezunundan 26'sı işsiz
01 Kasım 2019 10:34