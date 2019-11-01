SGK'dan tüm kurumlara 'Islak imzalı belge istemeyin' uyarısı
|01 Kasım 2019 11:48
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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, vatandaşlar tarafından sıklıkla ihtiyaç duyulan ve barkod üretilmek suretiyle e-devlet üzerinden temin edilen belgelerin bazı kurumlarca kabul edilmeyerek, ıslak imzalı belge istendiği yönündeki uygulamanın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin öncelikli hedefleri uygun olmadığını, kamu hizmetlerinde vatandaş odaklı anlayış ile gereksiz bürokratik süreçlerin önüne geçmek amacıyla; doğruluğu yine e-devlet üzerinden teyit edilebilen;
-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü,
-Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi,
-4A İşe Giriş Çıkış Bildirgesi,
-4/A Emekli Aylık Bilgisi,
-4/B Emekli Aylık Bilgisi,
-4/C Emekli Aylık Bilgisi,
Belgelerinin temininde vatandaşlardan ayrıca ıslak imzalı bilgi/belge istenilmemesi konusunda uyarıda bulunmuştur.
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