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Çakar dönemi bitti, Rektörün kırmızı plakalı aracı durduruldu

Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından İstanbul polisi birçok noktada çakarlı araçlara yönelik uygulama yaptı. Usulsüz şekilde çakar lamba kullandıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulayan trafik ekipleri resmi plakalı araçlara da geçit vermedi. Durdurulan araçlar arasında kırmızı plakalısı ile dikkat çeken araç ise Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan tarafından kullanılıyor.
 01 Kasım 2019 11:48
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Çakar dönemi bitti, Rektörün kırmızı plakalı aracı durduruldu

Çakar lamba kullanımına ilişkin yasağın genişlemesinin ardından İstanbul polisi birçok noktada çakarlı araçlara yönelik uygulama yaptı. Usulsüz şekilde çakar lamba kullandıkları belirlenen sürücülere cezai işlem uygulayan trafik ekipleri resmi plakalı araçlara da geçit vermedi. Durdurulan araçlar arasında kırmızı plakalısı ile dikkat çeken araç ise Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan tarafından kullanılıyor. Çakar uygulamasına uymadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilecek. Yetkisiz çakar kullanan kamu görevlileri hakkında işlem başlatılacak.


Çakar konusunda resmi araçlara da geçit yok

Trafikte çakar tabir edilen tertibatı kullanan araçlara yönelik sıkı denetim dönemi bugün resmen başladı. İstanbul polisi, yağmura rağmen kontrol noktaları kurarak çakarlı araçları durdurarak denetim yaptı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli trafik polisleri yaptığı çalışmalarda yetkisiz çakar kullanımıyla ilgili il genelinde çeşitli noktalarda denetimler gerçekleştirdi.

Denetimler sahada olan trafik ekiplerinin yakalarında sesli ve görüntülü kayıt yapan, uzun süre çalışmaya uygun GSM hatları üzerinden anlık veri ileten 'Giyilebilir Kamera' da devredeydi.

Yaka kamerası sayesinde trafik denetim ve uygulamaları sırasında trafik polisi ile vatandaş arasında yaşanmakta olan sorunlar, iddiaların ve şikayetlerin önüne geçilmesi amaçlanırken Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde bulunan Trafik Komuta Kontrol Merkezi'nden de canlı olarak takip ediliyor.

REKTÖRÜN KIRMIZI PLAKALI ARACI DA DURDURULDU

Yeni düzenlemenin bugün başlamasıyla birlikte polis bir çok noktada denetim yaptı. Denetimlerde resmi plakalı çakarlı araçlarda durdurulup yetkisi olmayanlara cezai işlem uygulandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolunda durdurulan araçlar arasında Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan tarafından kullanılan kırmızı plakalı resmi bir araç da bulunuyor.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 71'inci maddesinin (F) bendi kapsamında koruma kararı verilmiş kişilerin kullanımındaki araçlar ile sivil polis ve jandarma araçlarında sadece aracın tepe bölgesinde sabit veya sökülüp takılabilir ışıklı uyarı sistemi kullanılması zorunlu hale getirildi.

2 BİN 4 LİRA CEZA KESİLECEK

Yetkisiz çakar kullanan kişilere 2 bin 4 liraya kadar idari yaptırım uygulanabilecek, kurallara uymayanların araçları trafikten men edilecek. Çakar uygulamasına uymadığı tespit edilen araçlar trafikten men edilecek. Yetkisiz çakar kullanan kamu görevlileri hakkında işlem başlatılacak. Çakar sistemini ise ambulans, itfaiye ve polis ve jandarma araçlarıyla devletin en üst protokolünde bulunan 29 makam kullanılabilecek.
DHA
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