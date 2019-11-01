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Türkiye'nin en yaşlı YouTuber'ı Saniye Anne

Saniye Karataş yani namı diyar Saniye Anne; saf, temiz yürekli, değişmemiş insanları ve Anadolunun çalışkan kadınlarını temsil ediyor. Çıkmadığı Televizyon kanalı kalmayan Dünya tatlısı ve milyonların sevgilisi ve Türkiyenin en yaşlı Youtuberı ünvanına sahip. Bir izleyicisinin Saniye Anneyi tek bir cümlede nasıl tarif edersin sorusuna verdiği cevap herşeye değiyor zaten. Saniye Anne Mutluluğun Resmidir
 01 Kasım 2019 11:56
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Türkiye'nin en yaşlı YouTuber'ı Saniye Anne

Saniye Anne 76 yaşında ve Manisa Salihli Mersindere doğumlu. Anadolu mutfağının lezzetlerine dair yaptığı yemekler dillere destan. Ayrıca kendine has şivesi ve anlatımı ile gönülleride mest etmiş. Yaptığı birbirinden güzel geleneksel yemeklerin yanı sıra, Konserveler, kışlıklar, Reçeller, turşular, Tarhana, mantı, sucuk tarifi, pastırma tarifi gibi özel tariflerde Türkiyede en çok izlenen aşçılardan.

Öyle ki kanalında tek kötü yorum bile almamış ve başladığından bu zamana 6 sene içinde her yoruma cevap vermiş, seyircilerini çok seven ve bir o kadarda sevilen bir Annemizdir. Bunun için kanalına girip sevenlerinin yazdığı birbirinden güzel bazende duygusal yorumları görebilirsiniz. En çok izlenen videosu ise 2 milyonu geçen izlenimle Su Böreği olmuş.

Burada saniye Annenin yemeklerinden fazla bahzetmeme gerek yok. Merak edenler Youtubede Saniye Anne Yemekleri kanalından ulaşabilirler zaten. Bn Saniye Annenin renkli kişiliğinden Youtube başlama macerasından, köy videolarından ve özellikle seri haline gelmiş Kamera Arkası videolarından bahsedeceğim.

Saniye Anne 40 senedir İzmir Bucada yaşamakta ve köyü ile mesafesi 1 saat olduğundan sık sık gidip akrabalarını görür ve köyünün videolarını bizlere izletir. 10 videoyu aşkın serisi vardır köy videolarının. Kentte yaşayan bizler o görüntülerin güzelliği ile birlikte o saf köy insanlarının harika sohbetinde zihnimizi dinlendiririz. Tek bir şey düşünürüz. İşte benim yurdumun insanı.

Aslında Saniye Anne her ne kadar neşeli bir karakter olsa da Youtube macerası bir hüzünle başlamış. Oğlu Süleyman karataş Kansere yakalanınca kemoterapi sırasında damar tıkanıklığı sebebi ile sağ bacağından ampute ameliyatı olmuş. Azmi sayesinde kanseri atlatmış ama bir uzvunu kaybetmiş. Engelli bir birey olarak eski bir cep telefonu ile Annesi yemek yaparken onun videolarını çekip yayınlamaya başlamış ve bir iki derken 6 senede 1000 in üzerinde video çekip yayınlamışlar. Halada çekim montaj ve yönetmenliği Süleyman yapmaktadır.

Anne oğul evde çok neşeli çekimler yapmakta ve kamera arkası görüntülerinide atmamışlar ve yayınlamayı denemişler. İyikide öyle yapmışlar, çünkü Annemisin güler yüzü doğallığı bazen şaşkınlığı, bazen azda olsa kızması hepsi bu videolara yansımış ve en çok izlenen videolardan olmuş. Öyle ki kadınların başarısını temsilen Aile bakanı tarafından Google ile ortak düzenlenen Kadın ve Teknoloji platformunda onur konuğu olarak davet edilmiş. Youtube, Facebook, ODTÜ, Boğaziçi üniversitesi gibi sayısız saygıdeğer kurumda panellere katılmış, söyleşiler yapmış, bilgilerini aktarmış.

Ama şimdilerde Saniye Anne Köy Ürünleri markası ile Ev yapımı ve köyünün doğal ürünlerini izleyicilerine satıyor. Manisa turgutluda bir işletme açmış ve Manisanın yaprağı çok güzel olduğu için sevenleri ondan hep yaprak istermiş. Köyün diğer doğal ürünlerini, Zeytinyağını, kuru üzümünü, pekmezini istermiş. Saniye Annede bu vesile ile izleyenlerini kıramamış ve Doğal ev yapımı olan ev tarhanası , Erişte, salamura yaprak satışı , yeşil zeytin, zeytinyağı, ev salçası gibi ev yapımı ve doğal köy ürünlerini üretip paketleyerek izleyicilerine gönderiyor.

En kaliteli ve ilaçsız ürünleri en ekonomik fiyatlarla izleyenlerine göndererek hem kendi köylüsüne ekonomik katkısı oluyor hemde onaylı bir işletmenin denetiminde ve üretiminde Saniye Anne tarifleri ile güvenle Alışveriş yapılabiliyor. Mesela Ev salçası saniye annenin kendi kanalında yaptığı güneşte kurutma salçanın aynısı yapılıyor. Tamamen Saniye Anne tarifi ile. Evde kendi kışlıklarını yapamayanlar için Saniye Anne lezzetinde aldığınız ürünün kapınıza kadar kargo ile gelmesi ve kapıda ödeme seçenekleri gibi kolaylıklarda işin ayrı bir güzelliği olmuş. Yani 77 yaşındaki bir Anadolu insanının gençliğinde tarlalarda çalışıp bu yaştada hala canla başla çalışıp kendi markasını yaratması takdire şayan. Bu kalitede ve hizmette devam ederse biliyoruz ki Türkiyenin sayılı markalarından olacak.

Eğer sizde bir gün Ev yapımı doğal ürünler ararsanız mutlaka Saniye Anneden deneyin deriz. Şu an satışlarını saniyeanne.com adresli kendi e-ticaret sitesinden yapıyor. Üstelikte videolarını çeken oğlu Süleyman telefon ve whatsapp desteği sağlıyor. Bizce 77 yaşındaki fedakar ve çalışkan Anne ve engelleri aşıp engelsiz bir yaşam kuran oğlu için ne kadar alkış tutsak az.

Memurlar.Net
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