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Gram altın 279 lira seviyelerinde

Gram altın 278,9 liradan, çeyrek altın 458 liradan ve Cumhuriyet altını 1.870 liradan işlem görüyor
 01 Kasım 2019 12:00
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Gram altın 279 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 278,9 liradan işlem görüyor.

Altının gramı, dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle yüzde 1,3 değer kazanarak 277,9 liraya çıktı.

Bugüne de yükselişle başlayan gram altın, saat 11.50 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 278,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 458 lira, Cumhuriyet altını da 1.870 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.513,5 dolarla dünkü kapanış seviyesinin yüzde 0,1 üzerinde alıcı buluyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.520 doların direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında 272,5 liranın destek, 280 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Bugün ABD'de açıklanacak ekim ayı istihdam raporundaki, tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ticaret müzakerelerinin de gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı
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