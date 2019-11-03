Ombudsman: ÜAK, yurtdışı denklik kararını gözden geçirmeli

Bilindiği üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 11/b-5 maddesine göre; "Doktora ile ilgili esasları tespit etmek ve yurt dışında yapılan doktoraları, doçentlik ve profesörlük unvanlarını değerlendirmek" Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının görevleri arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda, yurtdışında alınan doktora, sanatta yeterlik, doçentlik ve profesörlük unvanlarını değerlendirme işlemlerinde uyulacak usul ve esasları belirleme amacıyla, "YURTDIŞINDA ALINAN DOKTORA, SANATTA YETERLİK, DOÇENTLİK, PROFESÖRLÜK UNVANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR" 11 Nisan 2019 tarihinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yürürlüğe konmuştur.

Söz konusu usul ve esasların 4 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; "Doktora eğitiminin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan yükseköğretim kurumlarında örgün eğitim yöntemiyle alınmış olması şarttır. Üniversitelerarası Kurul tarafından, doktora yapılan ülke, doktora tez konusu ve içeriği, doktora döneminde ders alınıp alınmadığı gibi her bir başvurunun kendine özgü şartlarının değerlendirilmesi saklı kalmak kaydıyla; doktora eğitimi süresince adayların en az; Sosyal Bilimler için 200 gün, Mühendislik, Temel Bilimler, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri ve diğer bilimler için 300 gün, Sağlık Bilimleri için 400 gün, öğrenim gördüğü üniversitede bulunması şarttır." düzenlemesi yer almıştır.

Bu düzenleme önceki denklik usul ve esaslarında yer almamakla birlikte, 11 Nisan 2019 tarihinden önce doktoraya kayıt yaptıran adaylara dair herhangi bir geçiş düzenlemesine de yer verilmediği için adaylarda mağduriyet yaratmıştır.

Özellikle, tezini belirli bir aşamaya getirip mezuniyet konumuna gelen adaylar, usul ve esaslarda yer alan ve alanlara göre belirlenen 200-300-400 gün öğrenim gördüğü üniversitede bulunma şartından dolayı sorunlar yaşamaktadır.

Bu durumda olan kişilerin Kamu Denetçiliği Kurumuna yaptığı başvurular 09 Ağustos 2019 tarihinde Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına bildirilmesine rağmen adaylara konuya dair herhangi bir cevap verilmemiştir.

Bu bağlamda, adayların kazanılmış haklarının korunarak yurtdışı denklik işlemlerine dair usul ve esaslarda geçiş düzenlemesi yapılmasında fayda bulunmaktadır.

Yavuz Selim KAPLAN