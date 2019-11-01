Cumhurbaşkanlığı, resmi yazışma yönetmeliğini yeniliyor!

Cumhurbaşkanlığı, kamu idarelerinin kurumsal faaliyetlerinde iş ve işlemlerin hızlandırılması amacıyla resmi yazışmalarda elektronik ortamın kullanılmasının öncelikli hale getirilmesi ve resmi yazışma süreçlerinde uygulama birlikteliğini sağlanması için yürürlükte bulunan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in yenilenmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, aşağıda yer alan yönetmelik taslağı ve ekleri tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü sunulmuş olup, 22 Kasım 2019 tarihine kadar yapılacak değerlendirmelerin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına bildirilmesi istenmiştir.

İŞTE TASLAK YÖNETMELİK