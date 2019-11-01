Cumhurbaşkanlığı, resmi yazışma yönetmeliğini yeniliyor!
|01 Kasım 2019 14:15
|Yazdır
Cumhurbaşkanlığı, kamu idarelerinin kurumsal faaliyetlerinde iş ve işlemlerin hızlandırılması amacıyla resmi yazışmalarda elektronik ortamın kullanılmasının öncelikli hale getirilmesi ve resmi yazışma süreçlerinde uygulama birlikteliğini sağlanması için yürürlükte bulunan Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in yenilenmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.
Bu kapsamda, aşağıda yer alan yönetmelik taslağı ve ekleri tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görüşünü sunulmuş olup, 22 Kasım 2019 tarihine kadar yapılacak değerlendirmelerin Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına bildirilmesi istenmiştir.
İŞTE TASLAK YÖNETMELİK
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Çakarlı araçlara yönelik uygulama akşam da devam etti
01 Kasım 2019 20:26
|İstanbul'u 9 ayda 11 milyon 342 bin 822 turist ziyaret etti
01 Kasım 2019 19:57
|Bozok Üniversitesi iki öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti
01 Kasım 2019 18:45
|Keşfettiği sümbül türlerine annesi, oğlu ve yeğeninin adını verdi
01 Kasım 2019 18:39
|THY'den "Boeing 737-NG" açıklaması
01 Kasım 2019 18:15
|Arabanın kaputunda sürüklenen polise ödül
01 Kasım 2019 18:03
|HURSAD'da da hac organizasyonu soruşturması
01 Kasım 2019 17:13
|'2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz'
01 Kasım 2019 16:44
|Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askerlerince ilk devriye tamamlandı
01 Kasım 2019 16:11
|Çakar yasağı başladı, Ankara'da sıkı denetim
01 Kasım 2019 14:19