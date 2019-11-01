Türk ve Rus askerlerince ilk ortak kara devriyesi başladı
Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesine başlandı- Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor
|01 Kasım 2019 12:18
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Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda ilk ortak kara devriyesi başladı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü mevkisinden Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek Rus askeri konvoyuyla buluştu.
TSK ve Rus unsurları, Derbesiye kırsalında kara devriyesi gerçekleştiriyor.
Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip ediyor.
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