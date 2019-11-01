Terör propagandasından aranan hükümlü, tatilde yakalandı
|01 Kasım 2019 12:20
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Antalya'da sosyal medyada "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, otelde tatil yaparken yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte güvenliğin sağlanması ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince, Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi'ndeki bir otelde tatil yapan ve hakkında "Terör örgütü propagandası yapma" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezası bulunan V.Y, yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan, ilçede hırsızlık ve bıçakla yaralama suçlarından aranan A.U. ile S.E. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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