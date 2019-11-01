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'Naim' filminin yeni fragmanı izleyicileri etkiledi

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminden yeni fragman izleyiciyle buluştu.
 01 Kasım 2019 12:24
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'Naim' filminin yeni fragmanı izleyicileri etkiledi

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminden yeni fragman izleyiciyle buluştu.


'Naim' filminin yeni fragmanı

Sinemaseverlerin 22 Kasım'da görebileceği filmin yeni fragmanı, Süleymanoğlu'nun yaşadığı sıkıntılı dönemlerle, başarı merdivenlerini ilk tırmanmaya başladığı günlerde Türkiye'ye zorlu biçimde geliş sürecine ilişkin ipuçları veriyor.

Müziklerine Fahir Atakoğlu'nun imza attığı filmde, Süleymanoğlu'nu oyuncu Hayat Van Eck canlandırdı.Barış Pirhasan'ın senaryosunu kaleme aldığı filmin yönetmenliğini Özer Feyzioğlu, yapımcılığını ise Dijital Sanatlar üstlendi.

Filmde usta haltercinin babası Süleyman Süleymanoğlu'nu Yetkin Dikinciler, annesi Hatice Süleymanoğlu'nu Selen Öztürk, halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri'yi ise Gürkan Uygun oynadı.

Oyuncu kadrosunda ayrıca Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, Uğur Güneş ve İsmail Hacıoğlu da yer aldı.

"Dünyanın En İyi Sporcusu" seçilen Naim Süleymanoğlu, kariyerinde 47 dünya rekoruna, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 Dünya Şampiyonluğuna imza atmasının yanı sıra 3 olimpiyat altın madalyasının da sahibi oldu. Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen Süleymanoğlu, dünya rekoruna ilk olarak 15 yaşındayken imza attı.
Anadolu Ajansı
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