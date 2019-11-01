Eski Bakanlardan Amiklioğlu için TBMM'de cenaze töreni
|01 Kasım 2019 12:23
|Yazdır
Vefat eden eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Ateş Amiklioğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Amiklioğlu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili Levent Gök, bazı milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.
Amiklioğlu'nun cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, İncek'teki aile kabristanlığında toprağa verilecek.
Çorum'da 1944 yılında doğan Amiklioğlu, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisini bitirdi. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Amiklioğlu, 1991-1995 yıllarında Çorum milletvekili olarak parlamentoya girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da yapan Amiklioğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Kasapoğlu: Yurt ücretlerinde yüzde 18 artış yapıldı
01 Kasım 2019 13:49
|'15 Temmuz gazileri ve şehit yakınları için toplanan paralar verilmedi!'
01 Kasım 2019 12:37
|Türk ve Rus askerlerince ilk ortak kara devriyesi başladı
01 Kasım 2019 12:18
|Milletvekili Sorgun 54 yıldır bisiklet sevdasından vazgeçmedi
01 Kasım 2019 11:48
|İkinci Rus heyeti bugün Ankara'ya gelecek
01 Kasım 2019 11:45
|Saadet Kongresinde Karamollaoğlu tek aday
01 Kasım 2019 11:16
|İçişleri: Hedefimiz, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü sağlamak
01 Kasım 2019 11:14
|'Obeziteyle mücadele beyinde başlıyor'
01 Kasım 2019 11:11
|YÖKDİL, pazar günü 41 ilde uygulanacak
01 Kasım 2019 10:59
|Yeni vergi paketi komisyonda kabul edildi
01 Kasım 2019 10:54