Adana'da, sosyal medyada terör propagandası iddiasıyla 5 gözaltı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, sosyal medyada terör propagandası yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı
|01 Kasım 2019 12:49
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde, sosyal medyada terör propagandası yaptığı ileri sürülen 5 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili terör propagandası yaptığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a da hakaret ettiği belirlenen zanlılara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, S.K, H.K, İ.Z, V.Y. ve H.Y. gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çeşitli evrak ve dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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