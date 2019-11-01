Adil Öksüz'ü saklayan 5 sanığın iddianamesi kabul edildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden 5 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi
|01 Kasım 2019 12:59
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım eden 5 sanık hakkındaki iddianame kabul edildi.
FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına ilişkin iddianamede, aralarında Öksüz'ün kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın da bulunduğu 5 sanığın ''anayasal duzeni ortadan kaldırmaya tesebbus'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.
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