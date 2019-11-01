Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 azalışla 97.858,94 puana geriledi.

Günün ilk yarısında 98.813,59 puanı görmesinin ardından düşüşe geçen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 609,58 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında, en fazla kazandıran yüzde 1,71 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,30 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, BIST 100 endeksinde 98.500 desteğinin kırılması ile düşüşün ivme kazandığını belirterek, 97.200 ve 95.500 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak ekim ayı istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini kaydeden analistler, piyasalar kapandıktan sonra açıklanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin de yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.