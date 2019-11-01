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ATO'dan 'İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'ne destek

ATO Başkanı Gürsel Baran: İstihdamı artıracak her faaliyet Türkiye'nin geleceğine yatırımdır
 01 Kasım 2019 13:23
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ATO'dan 'İstihdam Odaklı İşletme Kredisi'ne destek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "İstihdam Odaklı İşletme Kredisi" paketinin işsizlikle mücadele açısından yararlı olacağını belirterek, "İstihdamı artıracak her faaliyet Türkiye'nin geleceğine yatırımdır." ifadesini kullandı.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan paketin, büyümeyi destekleyeceğini bildirdi.

Türkiye'nin her yıl yaklaşık 1,5 milyon gence istihdam imkanı sağlaması gerektiğine işaret eden Baran, "İstihdam Odaklı İşletme Kredisi paketi işsizlikle mücadele açısından yararlı olacaktır. İstihdamı artıracak her faaliyet Türkiye'nin geleceğine yatırımdır. Kamu bankalarımız tarafından sağlanacak 2 yıl geri ödemesiz finansman imkanıyla Ankara'da da ülkemizde de istihdam artışı sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, kamu bankalarının sunduğu bu imkanın işletmelerce daha fazla yatırım, üretim ve istihdama dönüştürülmesini beklediklerini kaydetti.

Reel sektörü destekleyen yaklaşımı nedeniyle hükümet yetkililerine teşekkür eden Baran, özel bankalardan da Türkiye'nin büyüme ve gelişmesine hizmet edecek finansman programlarını hayata geçirmelerini istedi.

Anadolu Ajansı
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