Siirt'te terör örgütü PKK operasyonu: 16 gözaltı
Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı
|01 Kasım 2019 13:27
|Yazdır
Siirt'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına iş birlikçi faaliyetlerde bulundukları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde 15 fişek, satışa hazır esrar, terör örgütünü simgeleyen bez parçası, örgüt mensuplarının bulunduğu fotoğraf ve çok miktarda dijital malzeme ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|DAEŞ'li terörist, PKK/YPG-DAEŞ ortalığını itiraf etti
01 Kasım 2019 13:36
|Siirt'teki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
01 Kasım 2019 13:31
|Adil Öksüz'ü saklayan 5 sanığın iddianamesi kabul edildi
01 Kasım 2019 12:59
|Adana'da, sosyal medyada terör propagandası iddiasıyla 5 gözaltı
01 Kasım 2019 12:49
|FETÖ'nün sözde Türkiye imamının kızı, Gülen'i tanımıyormuş
01 Kasım 2019 12:21
|Terör propagandasından aranan hükümlü, tatilde yakalandı
01 Kasım 2019 12:20
|Deniz Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
01 Kasım 2019 10:07
|FETÖ sanığı çifte hapis cezası
01 Kasım 2019 09:52
|Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
01 Kasım 2019 09:50
|HDP'li Saray Belediye Başkanı Duman'a terörden gözaltı
01 Kasım 2019 09:35