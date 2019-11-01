Siirt'teki DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
Siirt'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı
|01 Kasım 2019 13:31
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Siirt'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 zanlıdan 8'i, 25 Ekim'de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 4'ü ise sınır dışı edildi.
Firari bir zanlının yakalanmasına çalışılıyor.
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