YLSY mülakat sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı, YLSY mülakat sonuçlarını açıkladı.
|01 Kasım 2019 13:27
|Yazdır
2019 YLSY - Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencilerin Sözlü Sınav Sonuçları Açıklanmıştır
1 Kasım 2019 12:17 14222019 YLSY - Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencilerin Sözlü Sınav Sonuçları Açıklanmıştır.
1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin sözlü sınav sonuçları REBUS üzerinden (https://rebus.meb.gov.tr/) açıklanmıştır.
YLSY Puanı 70 ve üzeri olan adaylar, 2019 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu - Tercih Tablosu'nda yer alan kurum kontenjanı tercihlerini 12 - 17 Kasım 2019 tarihleri arasında REBUS (https://rebus.meb.gov.tr/) üzerinden yapabileceklerdir.
Adaylara duyurulur.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Çakar dönemi bitti, Rektörün kırmızı plakalı aracı durduruldu
01 Kasım 2019 11:48
|SGK'dan tüm kurumlara 'Islak imzalı belge istemeyin' uyarısı
01 Kasım 2019 11:48
|Hafıza 15 Temmuz'u 3,5 ayda 191 bin ziyaretçi gezdi
01 Kasım 2019 11:16
|Trafikte yeni dönem: Çakar lamba kısıtlaması başladı
01 Kasım 2019 08:35
|Belediye Başkanı, kadın muhtarın nikahını kıydı
31 Ekim 2019 23:40
|İlçe hastanesinin 'dijital' başarısı
31 Ekim 2019 22:26
|Ülke genelinde 'ışık donanımları denetimi' yapıldı
31 Ekim 2019 20:07
|Yerel yönetimler görevde yükselme sonuçları açıklandı
31 Ekim 2019 17:51
|İBB'de müdür, memur olarak atandı
31 Ekim 2019 17:32
|Sürücüler dikkat...12 Kasım'a kadar kapalı olacak
31 Ekim 2019 17:28