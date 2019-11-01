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Marmara'da kirlilik alarmı...Liman trafiğe kapatıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize yabancı madde bıraktığı belirlenen lüks yata 66 bin lira ceza kesilirken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı
 01 Kasım 2019 13:29
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Marmara'da kirlilik alarmı...Liman trafiğe kapatıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize yabancı madde bıraktığı belirlenen lüks yata 66 bin lira ceza kesilirken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Yat Limanı'nda demirli 22 metre boyundaki lüks yattan denize yabancı madde salındığı ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri lüks yatı incelemeye aldı. Yapılan kontrollerin ardından 22 metre uzunluğundaki teknenin sintine kısmından denize yabancı madde salındığı belirlendi.

Sahil güvenlik ekipleri yattan aldıkları numuneleri TÜBİTAK'a gönderirken; yatın sahibi firmaya da 66 bin lira ceza kesildi. Olayla ilgili firma hakkında "Taksirle - Kasten Çevre Kirliliğine Sebebiyet Vermek" suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

Liman kapatıldı

Öte yandan kirliliğin yaşandığı Arnavuktöy Yat Limanı tekne trafiğine kapatıldı. 28 Ekim'den bu yana salınım yapıldığı belirlenen limanın ağız kısmına yabancı maddenin çevreye yayılmaması için bariyer çekildi. Limandaki kirlilik ise Mudanya Belediyesi tarafından getirilen uzman ekip tarafından özel emici pedlerle temizlenmeye başlandı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.
İhlas Haber Ajansı
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