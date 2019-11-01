Kapalı dershaneden öğrenci velilerine haciz şoku

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 2009 yılında gelen bir ihbarda, Özel Ferdi Eğitim Dershaneleri'nin kurucusu Ferdi Taşkıran'ın, Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'nden mezun olduğunu gösteren diplomanın sahte olduğu, sahte diplomayla dershanede matematik derslerine girdiği ve müdürlük yaptığı ileri sürüldü. İddialar üzerine araştırma başlatan müdürlük müfettişleri, idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ferdi Taşkıran'a ait olduğu iddiasıyla Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen diplomanın sahte olup olmadığı konusunda Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü'ne 15 Ağustos 2011'de yazı yazıldı. Gelen yanıtta, Ferdi Taşkıran'a ait olduğu iddia edilen diplomanın Çukurova Üniversitesi tarafından düzenlenmediği belirtildi. Bunun üzerine sahte diplomayla eğitim verildiği tespit edilen dershane yetkilileri hakkında adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında dershanesini kapatan şüpheli Taşkıran ise kayıplara karıştı.

İCRA ŞOKU YAŞAYAN VELİRDEN SUÇ DUYURUSU

Sahibi kayıplara karışan dershanede eğitim alan çocukların aileleri, dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Veliler, ellerine ulaşan icra takibiyle, dershane yetkililerince yıllar önce imzalatılan senetler üzerindeki rakamlarda oynama yapılarak meblağın yükseltildiği ve yaklaşık 500 bin lira dolandırıldıklarını belirterek, şüphelilerin ortaya çıkarılmasını istedi.

'EVİME İCRA KAĞIDI GELDİ'

Şu an lisede öğrenim gören 2 kızını 10 yıl önce bahse konu dershaneye yazdırdığını anlatan Günnur Bayram, eline ulaşan 94 bin liralık icra takibiyle şaşkına döndüklerini söyledi. Bayram, "Kızlarımı bu dershaneye yazdırmıştım. Orada sekreter olarak çalışan Jale Taşkıran ile 4 bin 200 liraya anlaştık. Bana 'dershane senedi' diye bir senet imzalattırdılar. Aradan 10 yıl geçti, evime icra kağıdı geldi. İcra kağıdında 94 bin 200 lira yazıyordu. Böyle bir meblağa asla imza atmamıştım. Orada çalışan sekreter Jale hanımın ismini gördüm. Suç duyusunda bulunduk. Benim gibi birçok mağdur var. Senette oynama yapıldığı açıkça belli. Dershanenin sahibi Ferdi Taşkıran, ismini değiştirip Murat Volkan Taşkıran olmuş. Sürekli kişilere yüksek meblağlı senetler gönderiyorlar" dedi.

'ÇOCUĞUM KREŞE 1 AY GİDEBİLDİ'

İmzaladığı senedin kendisine verilmediğini belirten Çiğdem Akdin de "3 yaşındaki kızımı dershanedeki kreşe kaydettirdim. 4 bin liraya anlaştık. Bu parayı bize kreş açılma aşamasında olduğu için inşaat malzemesi aldırarak ödedik. Benim çocuğum kreşe 1 ay gidebildi. O sırada bana senet imzalattılar. Senedimizi de bize geri vermediler. Sonra da Trabzon'dan gittiklerini öğrendik. 2019 Mart ayında adıma icra takibi geldi. İsim Murat Volkan Taşkıran olarak değişmişti. Araştırdığımda Ferdi Taşkıran olduğunu anladık. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğumda benim gibi mağdur olan arkadaşlarla karşılaştım. Maaşımda ve arabamda haciz var. Sürekli adres değiştirdikleri için onlara ulaşılamıyor" diye konuştu.

'BU ŞEBEKE ÇÖKERTİLMELİ'

İcra şoku yaşadığını kaydeden Çetin Yazıcı ise, bahse konu şüphelilerin şebeke olduğunu öne sürerek, "Kendimi böyle bir şebekenin içinde buldum. Adıma 92 bin 300 liralık bir senet yapılmış. Benim böyle bir borcum yok. Ben Trabzon'da vergi sıralamasında ilk 50'ye giren bir firmayım. Sürekli yer değiştiriyorlar. Bunun için bulunamıyorlar. Bu şebeke çökertilmeli" ifadelerinde bulundu.

'HACİZ GELMESİN DİYE KREDİ ÇEKTİM'

Başlatılan icra takibi üzerine haciz yaşamamak için kredi çektiğini dile getiren Serap Eyüboğlu da "Bana gelen senet 96 bin 500 lira. Haciz gelmesin diye kredi çekip yatırdım. Tekrardan yatırmam gerekiyor ki icra gelmesin. Toplam borç 127 bin civarında. Gitmediğimiz makam kalmadı. Bu kişi bulunsa her şey ortaya çıkacak" dedi.