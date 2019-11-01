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Ordu'da kadın kaymakam gönülleri fethetti

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinin kadın kaymakamı Nursel Özdemir, bir gencin yağmurun altında yoldan geçen araçlara el salladığını gördü. Özdemir, özürlü olduğunu öğrendiği Salih Belen'in yağmur ve kara aldırış etmeden yol kenarında araçlara el salladığını öğrendi. Kaymakam Özdemir, Salih için özel bir bekleme durağı yaptırdı.
 01 Kasım 2019 13:52
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Ordu'da kadın kaymakam gönülleri fethetti

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinin kadın kaymakamı Nursel Özdemir, bir gencin yağmurun altında yoldan geçen araçlara el salladığını gördü. Özdemir, özürlü olduğunu öğrendiği Salih Belen'in yağmur ve kara aldırış etmeden yol kenarında araçlara el salladığını öğrendi. Kaymakam Özdemir, Salih için özel bir bekleme durağı yaptırdı. Kaymakamın bu davranışı büyük takdir topladı.

Ordu'nun Gürgentepe ilçesi kaymakamı Nursel Özdemir, yaptığı çalışmalarla kısa sürede ilçe halkının sevgilisi oldu. Ramazan'da ilçe sakinlerinin evlerine habersiz konuk olan Kaymakam Özdemir'in özürlü bir genç için yaptırdığı özel bekleme alanı hem büyük takdir topladı hem de görenleri duygulandırdı.

Kaymakam Özdemir, bir hafta önce kırsal mahallelere yaptığı ziyaretinde yol kenarında yoğun yağmurun altında, geçen araçlara el sallayan özürlü Salih Belen'i (27) fark etti. Belen'in yaz kış, yağmur çamur demeden geçen araçlara el salladığını öğrenen Kaymakam Özdemir, harekete geçti ve Salih için özel bekleme durağı yaptırdı.

SALİH'LE BİRLİKTE ARAÇLARA EL SALLADI

Salih Belen'le, durakta oturup bir süre sohbet eden Kaymakam Özdemir, yoldan geçen araçlara onunla birlikte el salladı. Özdemir'e Gölköy Kaymakamı Necdet Özdemir de eşlik etti. Kaymakamların bu davranışı ise hem duygulandırdı hem de büyük takdir topladı.

YENİSİ YAPILACAK

Konuyla ilgili konuşan baba Cemal Belen, Gürgentepe kaymakamı Nursel Özdemir'in davranışının kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Oğlum Salih, doğuştan işitme ve konuşma özürlü. Yaz kış demeden orada bekliyor, geçen araçlara el sallıyor. Kimi el sallıyor kimi de harçlık veriyor. Halkımız kaymakamımızı çok seviyor. Vatandaşla hemhal oluyor" dedi.

Salih Belen için yapılan özel bekleme durağının geçici olarak yapıldığı, daha sonra yenileneceği öğrenildi.
Memurlar.Net
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