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İstanbul Anadolu Lisesi, FB'ye devredildi, veliler ve mezunlar protesto etti

Kadıköy'de, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın bitişiğindeki İstanbul Anadolu Lisesi öğrenci velileri ve mezunları, okulun Fenerbahçe (FB) Spor Kulübü'ne devrini protesto etti
 01 Kasım 2019 14:02
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İstanbul Anadolu Lisesi, FB'ye devredildi, veliler ve mezunlar protesto etti

Kadıköy'de, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın bitişiğindeki İstanbul Anadolu Lisesi öğrenci velileri ve mezunları, okulun Fenerbahçe (FB) Spor Kulübü'ne devrini protesto etti.

Okul önünde toplanan veliler ve mezunlar "Okuluma dokunma", "Arazi değil eğitim yuvası", "AVM değil okul" ve "120 yıllık tarihimize saygı" yazılı dövizler açtı.

Basın açıklamasında okulun tüm binalarıyla devredileceğinin açıklanmasının öğrenci, veli ve mezunları derinden yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, 1899'da Sultan 2. Abdülhamid Han zamanında yaptırılan okulun, 120 yıllık köklü bir tarihi bulunduğu ve Kadıköy'ün hatta İstanbul'un en güzide proje okullarından olduğu aktarıldı.

Okulun, Türkiye'deki 100 tarihi okul arasında 36. sırada yer aldığı belirtilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"600'den fazla öğrencisi olan başarılı bir eğitim yuvasının otopark ve rezidans yapılmak istenmesi de kamuoyunun vicdanını sızlatacak vahim bir durumdur. Bizler 120 yıllık bir okulun velileri, mezunları olarak bu durumu esefle kınıyoruz. Bu mağduriyet karşısında hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Burası FB Kulübünün zikrettiği şekilde bir arazi değil, bir eğitim yuvasıdır, bir okuldur. Okulumuzun eğitim hayatına devam edebilmesi hususunda sayın Cumhurbaşkanımız ve Milli Eğitim Bakanımızdan yardım bekliyoruz."

Anadolu Ajansı
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