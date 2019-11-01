1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Askeri okulların kapatılması kararının gerekçesi Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin, askeri okulların kapatılmasına ilişkin düzenlemenin iptal isteminin reddiyle ilgili kararının gerekçesi tamamlandı
 01 Kasım 2019 14:08
Yazdır
Askeri okulların kapatılması kararının gerekçesi Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesinin, askeri okulların kapatılmasına ilişkin düzenlemenin iptal isteminin reddiyle ilgili kararının gerekçesi tamamlandı.

CHP, askeri okulların kapatılmasını düzenleyen, 6756 sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun"un ilgili hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.

Dava dilekçesinde TSK'nin temelini oluşturan askeri liseler, astsubay hazırlama okulları ile harp akademilerinin, mevcut öğrencilerin kazanılmış hakları gözetilmeden kapatılmasının eğitim ve öğrenim hakkını ihlal ettiği, adı geçen okullardan daha önce mezun olanlarla okulun kapatılması nedeniyle başka okullara nakledilen öğrenciler arasında eşitsizlik oluşturulduğu belirtilerek, kuralların Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürüldü.

Anayasa Mahkemesinin, iptal isteminin reddine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazetede yayımlandı.

Gerekçede dava konusu kuralların, Harp Akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okullarının kapatılmasını ve buradaki öğrencilerin durumlarına uygun okullara yerleştirilmesini öngördüğü belirtildi.

Ülke güvenliğinin sağlanmasında doğrudan sorumlu TSK'nin bu sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirebilmesi için askeri personel eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmasının kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında olduğu vurgulandı.

15 Temmuz darbe teşebbüsünün FETÖ tarafından TSK içindeki mensupları vasıtasıyla gerçekleştirildiğinin yargı mercilerince tespit edildiği hatırlatılan gerekçede, örgüt hakkındaki soruşturma ve kovuşturmalarda, örgütün en çok önem verdiği ve en fazla kadrolaştığı devlet kurumunun TSK olduğu, bu kadrolaşmasının uzun yıllar önce başladığı ve gizlilik içinde yürütüldüğünün belirlendiği kaydedildi.

- "Bazı tedbirlerin alınması kaçınılmaz hale gelmiştir"

Albay ve generalliğe kadar yükselen örgüt mensuplarının darbe girişiminden sonra yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda belirlendiği ve ordudan ihraç edildikleri hatırlatılan gerekçede, şu tespitlerde bulunuldu:

"Belirtilen durum karşısında adı geçen örgütle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülebilmesi, darbe tehdidinin giderilebilmesi ve tekrar etmesinin önlenmesi için yetkili makamlarca bazı tedbirlerin alınması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu tedbirlerden biri de askeri personel yetiştirme sisteminin yeniden yapılandırılmasıdır.

Askerlik hizmetinin milli güvenliğin sağlanmasındaki önemi ve ağırlığı gözetildiğinde, TSK'nın personel rejimi veya askeri personelin eğitim sistemi konusunda diğer kamu kurumlarına nazaran farklı uygulamalar ve tedbirler öngörülmesi olağan karşılanabilir. Özellikle olağanüstü hal ilanına neden olan olayın TSK içindeki bir örgüt tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü olduğu göz önünde bulundurulduğunda, kuralların darbe tehdidinin giderilmesi ve bir daha tekrarlanmaması amacıyla getirildiği anlaşılmaktadır."

- "Eğitim ve öğrenim hakkına orantısız bir müdahale ileri sürülemez"

Gerekçede, kurallarla anılan öğrencilerin sadece kapatılan eğitim kurumlarındaki eğitim ve öğrenime erişmelerine sınırlama getirildiği, eğitimine devam eden öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığınca, giriş sınavlarının yapıldığı tarihte aldıkları ortaöğretim yerleştirme puanları dikkate alınarak durumlarına uygun okullara nakledilmelerinin sağlandığı belirtildi.

Böylece milli güvenliğin, demokratik anayasal düzenin ve kamu güvenliğinin sağlanması ve korunması yönündeki kamu yararı ile eğitim ve öğrenim hakkı arasındaki makul dengenin gözetildiğinin altı çizilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Bu yönüyle kuralların eğitim ve öğrenim hakkına orantısız bir müdahalede bulunduğu, dolayısıyla ölçüsüz olduğu ileri sürülemez. Askeri liseler ve astsubay hazırlama okullarından mezun olanlar ile bu okullarda öğrenimine devam etmekte iken okulların kapatılması nedeniyle başka okullara nakledilenler aynı hukuki konumda değildir. Dolayısıyla belirtilen kişiler arasında eşitlik karşılaştırması yapılamaz.

Kurallar, Anayasa'nın olağan dönem hukuk düzeni yönünden öngördüğü güvence rejimini aşan bir düzenleme öngörmediğinden Anayasa'nın 15. maddesi yönünden ayrıca incelenmemiştir. Açıklanan gerekçelerle kurallar Anayasa'ya aykırı bulunmayarak iptal taleplerinin reddine karar verilmiştir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AYM, harp akademisi ile askeri liselerin kapatılmasını karara bağladı
01 Kasım 2019 00:41		 AYM, Yüce Divan sıfatıyla, Başbuğ hakkında kararını verdi
31 Ekim 2019 12:59
OHAL'de uygulanan gözaltı süresi 'Anayasaya uygun' bulundu
31 Ekim 2019 12:40		 OHAL'de tutuklu-avukat görüşmesine kısıtlama 'Anayasaya uygun' bulundu
31 Ekim 2019 12:28
AYM'den önemli karar... OHAL döneminde karar alanların cezai, mali sorumluluğu olur mu?
31 Ekim 2019 10:00		 Anayasa Mahkemesinden ihraç edilenlerin eşlerinin pasaportlarıyla ilgili önemli karar
31 Ekim 2019 09:15
Seçim için istifa eden hakimin dönüş talebi hakkında AYM'den önemli karar!
23 Ekim 2019 09:00		 Polis müdahalesiyle öğretmenlerin yaralanması hak ihlali sayıldı
22 Ekim 2019 12:33
MHP davasının hakimine AYM'den ret
20 Ekim 2019 17:16		 Anayasa Mahkemesi: BM yargıcı da olsa tutuklanabilir
15 Ekim 2019 10:57
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:09 - Yeni vergi düzenlemesi teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda20:56 - Kadın sütünden 3 çeşit peynir üretildi20:52 - Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi20:45 - Dürüst şoförden, Google'a sitem20:33 - Takla atan araçta can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı20:26 - Çakarlı araçlara yönelik uygulama akşam da devam etti20:19 - Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi20:12 - CHP'li büyükşehir belediye başkanları 3 konuda karar aldı20:06 - Belediye çalışanlarının işkence ettiği köpeğe vali sahip çıktı19:57 - İstanbul'u 9 ayda 11 milyon 342 bin 822 turist ziyaret etti
19:50 - Antalya'da FETÖ operasyonunda iki kişi yakalandı19:43 - Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 75 sanık savunma yaptı19:36 - 'Avrupa Birliği'ne üyelik her zaman stratejik bir hedef'19:27 - OYAK'tan stratejik adım19:16 - Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı19:09 - 'Artık eski dünya yok, eski Türkiye yok'19:00 - Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı18:47 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Yeni öğretmen önlüklerini, LC Waikiki ücretsiz üretecek
Ordu'da kadın kaymakam gönülleri fethetti
Çakar dönemi bitti, Rektörün kırmızı plakalı aracı durduruldu
CTE, 2020 yılı naklen atama takvimini yayımladı
Makam aracıyla eşini okula, kuaföre götürenlere ne ceza verilir, ne yapılmalı?
Cumhurbaşkanlığı, resmi yazışma yönetmeliğini yeniliyor!
CHP'li vekil: Yemekler Meclis'te ucuz değil
Erdoğan: O mektubu Trump'ın masasına bırakacağım
Türkiye'nin ilk milli ilacı, dünyanın yarasını saracak
AYM, harp akademisi ile askeri liselerin kapatılmasını karara bağladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cadılar bayramı kutlamalarının ülkemizde yaygınlaşması 6
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
Abbiiee 1
fatih tezcan'ın skandal paylaşımı 2
çok güzel hareketler bunlar 1
ağız kokusu 1
şu an çalan şarkı 4
cı ci eki 2
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
pilot kalem 1
SON İLANLAR
TÜVASAŞ 12 Sözleşmeli Mühendis Alacak
Hatay Hassa SYDV Personel Alım İlanı
Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 17 İşçi Alacak
Sivas Divriği Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sinop Müze Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Özkonak Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Beleidyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam