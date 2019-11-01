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Kızının ilk doğum gününü kutlayamadan şehit düştü

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan'ın cenazesi, memleketi Hatay Dörtyol'da toprağa verildi. Şehit Sarıcan'ın 4 gün sonra 1 yaşına girecek kızının doğum gününü kutlamak için izne gelmeyi planladığı öğrenildi
 01 Kasım 2019 14:11
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Kızının ilk doğum gününü kutlayamadan şehit düştü

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Veteriner Uzman Çavuş İsmail Sarıcan, memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit İsmail Sarıcan'ın (30) naaşı, Şanlıurfa'daki törenin ardından Kuzuculu Mahallesi'ndeki babaevinde getirilerek helallik alındı.

Daha sonra Kuzuculu Camisi'ndeki törene ailesi ve yakınları, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve kaymakamların yanı sıra askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir çocuk babası şehit Sarıcan'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Anne Ummuhanı Sarıcan, şehit oğlunu son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı.

Şehidin 4 gün sonra bir yaşına girecek olan kızı Asel Sarıcan'ın doğum gününü kutlamak için izin alıp memleketine gelmeyi planladığı öğrenildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde daha önce teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 asker şehit olmuş, 6 asker yaralanmıştı.
Anadolu Ajansı
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