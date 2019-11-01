Soylu, OHAL Komisyonunu ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, OHAL Komisyonunu ziyaret etti
|01 Kasım 2019 14:12
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu ziyaret etti.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Soylu, ziyarete ilişkin olarak "Hukukun üstünlüğüne riayet ederek, titiz ve başarılı çalışmalara imza atan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nu ziyaret ettik. Sayın Başkanın nezdinde tüm çalışanlara gösterdikleri özveri nedeniyle teşekkür ediyorum." dedi.
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