1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Eski Belediye Başkanı, PKK'nın sözde 'yargılama organında' görev yapmış

Diyarbakır'da terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianameden: Şüphelinin, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği, KCK içinde delege ve kadın yapılanmasına üye olarak, bu yapılanmada sözde 'yargılama organında' görev aldığı anlaşılmıştır"
 01 Kasım 2019 14:14
Yazdır
Eski Belediye Başkanı, PKK'nın sözde 'yargılama organında' görev yapmış

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan, İçişleri Bakanlığınca görevden alınan HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Yılmaz hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 3 yıl önce Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan "Bermal" kod isimli terörist H.B.A'nın Yılmaz hakkında verdiği ifade de yer aldı.

İddianamede şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Şüphelinin, terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiği, KCK içinde delege ve kadın yapılanmasına üye olarak, bu yapılanmada sözde 'yargılama organında' görev aldığı anlaşılmıştır. Cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü bulunan terör örgütü PKK mensupları arasında iletişim sağladığı yönünde somut bilgiler elde edilmiştir. Yılmaz'ı ve ailesini yakından tanıdığı için tanık H.B.A'nın ifadelerine itibar edilmiştir.

Terör örgütü propagandasına dönüşen eylem ve etkinliklere katılması, KHK ile kapatılan Mezopotamya Hukukçular Yardımlaşma Derneğinin üyesi olması ve sosyal medya hesabındaki paylaşımları, şüphelinin üzerine atılı suçu işlemiş olduğu yönünde değerlendirilmiştir."

- İstenilen ceza

Görevden alınan ve tutuklanan HDP'li eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde TCK'nin 53/1 maddesinde görülen hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.

Güvenlik güçlerine teslim olan "Bermal" kod isimli terörist H.B.A, ifadesinde Yılmaz'ın KCK içinde delege, kadın yapılanmasında da üye olarak yer aldığını, bu yapıların terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda hareket ettiğini ileri sürerek, şunları kaydetmişti:

"Çocuk komisyonunda güvenlik güçlerine taş, molotofkokteyli atan çocuk ve küçük yaştaki örgüt mensuplarının kolluk ve adli işlemlerinde devreye girip bu örgüt mensuplarına hukuki anlamda yardım ederek ceza almalarına engel olmaya çalışıyordu. Yılmaz, terör örgütü PKK/KCK'nın yerel yapılanmasında yer alan 'kadro' düzeyindeki kadın örgüt mensuplarından duygusal anlamda yasak ilişkileri bulunanların yargılamasını yapıyordu. Yargılama sonrasında bir rapor tanzim ederek üst yargı organında değerlendirilmek üzere Irak'ın kuzeyindeki PKK/KCK kamplarına gönderirdi.

Terör suçlarında cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan terör örgütü mensupları arasında iletişimi sağlar, özellikle PKK/KCK cezaevleri koordinasyonunda, talimat ve haberleşmeyi sağlayanlar arasında yer alıyordu. Avukat olması nedeniyle cezaevlerine rahatlıkla girip çıkıyordu."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
01 Kasım 2019 20:52		 Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi
01 Kasım 2019 20:19
Antalya'da FETÖ operasyonunda iki kişi yakalandı
01 Kasım 2019 19:50		 Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı
01 Kasım 2019 19:16
Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı
01 Kasım 2019 19:00		 Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasına devam edildi
01 Kasım 2019 18:47
Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında 24 sanığa beraat
01 Kasım 2019 17:46		 Kars'taki FETÖ'nün darbe girişimi sanıkları yeniden hakim karşısına çıktı
01 Kasım 2019 17:29
Terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı
01 Kasım 2019 15:48		 SAGİAD üyesi ve çalışanı 19 kişiye FETÖ'den hapis istendi
01 Kasım 2019 15:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:09 - Yeni vergi düzenlemesi teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda20:56 - Kadın sütünden 3 çeşit peynir üretildi20:52 - Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi20:45 - Dürüst şoförden, Google'a sitem20:33 - Takla atan araçta can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı20:26 - Çakarlı araçlara yönelik uygulama akşam da devam etti20:19 - Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi20:12 - CHP'li büyükşehir belediye başkanları 3 konuda karar aldı20:06 - Belediye çalışanlarının işkence ettiği köpeğe vali sahip çıktı19:57 - İstanbul'u 9 ayda 11 milyon 342 bin 822 turist ziyaret etti
19:50 - Antalya'da FETÖ operasyonunda iki kişi yakalandı19:43 - Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 75 sanık savunma yaptı19:36 - 'Avrupa Birliği'ne üyelik her zaman stratejik bir hedef'19:27 - OYAK'tan stratejik adım19:16 - Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı19:09 - 'Artık eski dünya yok, eski Türkiye yok'19:00 - Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı18:47 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasına devam edildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Yeni öğretmen önlüklerini, LC Waikiki ücretsiz üretecek
Ordu'da kadın kaymakam gönülleri fethetti
Çakar dönemi bitti, Rektörün kırmızı plakalı aracı durduruldu
CTE, 2020 yılı naklen atama takvimini yayımladı
Makam aracıyla eşini okula, kuaföre götürenlere ne ceza verilir, ne yapılmalı?
Cumhurbaşkanlığı, resmi yazışma yönetmeliğini yeniliyor!
CHP'li vekil: Yemekler Meclis'te ucuz değil
Erdoğan: O mektubu Trump'ın masasına bırakacağım
Türkiye'nin ilk milli ilacı, dünyanın yarasını saracak
AYM, harp akademisi ile askeri liselerin kapatılmasını karara bağladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cadılar bayramı kutlamalarının ülkemizde yaygınlaşması 6
30.10.2019 maccabi vs fenerbahce maci 1
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 2
efendiler yarın cumhuriyeti ilan edeceğiz 3
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
çok güzel hareketler bunlar 1
sakallı kızlar 1
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 4
ilk buluşmadaki bakılan noktalar 1
01.11.2019 fenerbahçe vs zalgiris maçı 3
SON İLANLAR
TÜVASAŞ 12 Sözleşmeli Mühendis Alacak
Hatay Hassa SYDV Personel Alım İlanı
Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 17 İşçi Alacak
Sivas Divriği Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sinop Müze Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Özkonak Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Beleidyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam