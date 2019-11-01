Çakar yasağı başladı, Ankara'da sıkı denetim
|01 Kasım 2019 14:19
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İçişleri Bakanlığı tarafından 'çakar lambalı' araçlara dair yapılan düzenleme 1 Kasım 2019 itibariyle resmen başladı. Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde sıkı denetimler yapıldı yasağa uymayan sürücülere ceza kesildi.
Çakar lambalara ilişkin yapılan yeni düzenleme ile trafikte yeni dönem 1 Kasım 2019 itibariyle başladı. Kamu ve yerel yönetimlerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında çakar lamba kullanması, artık yasak. Ankara Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde sıkı denetimler yapıldı yasağa uymayan sürücülere 2 bin 4 TL para cezası kesildi.
Kimler kullanabiliyor
Boyama şekilleri veya ayırım işaretleriyle geçiş üstünlüğüne sahip oldukları açıkça belli olan ambulans, itfaiye ve kolluk araçları ile güvenlik ve risk-tehdit değerlendirmesi kapsamında yayımlanan usul ve esasların ekinde bildirilen 'devletin en üst protokolü'nde bulunan 29 makamın emirlerine ve zatlarına verilen araçlarda ışıklı uyarı sistemleri yani çakarlar kullanılabiliyor. Bunun dışında hiçbir araçta çakar olarak tabir edilen sesli uyarı işaretleri kullanılamayacak.
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