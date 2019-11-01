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Turizmcilerin gözü, Kasım ara tatilinde

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu öğretim yılında ilk defa uygulanacak olan iki ara tatil, turizm sektöründekilerin de gözlerini bu tatil sezonlarına çekmesine neden oldu. Bu yıl ilk defa Kasım ayında bir hafta olarak gerçekleştirilecek olan sömestr tatili nedeniyle turizmciler kış sezonuna yeni bir soluk getireceği düşüncesinde
 01 Kasım 2019 14:23
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Turizmcilerin gözü, Kasım ara tatilinde

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu öğretim yılında ilk defa uygulanacak olan iki ara tatil, turizm sektöründekilerin de gözlerini bu tatil sezonlarına çekmesine neden oldu. Bu yıl ilk defa Kasım ayında bir hafta olarak gerçekleştirilecek olan sömestr tatili nedeniyle turizmciler kış sezonuna yeni bir soluk getireceği düşüncesinde.

Bu yıl ilk defa gerçekleştirilecek olan Eğitim ve Öğretim yılında iki ara tatil uygulaması kasım ayı içerisinde başlıyor. Buna göre ilk ve orta dereceli okullar 18 - 22 Kasım tarihleri arasında bir hafta izin kullanacak. Bu gelişme üzerine Turizmciler sektöre ciddi katkı sağlayacaklarına inandıkları bu sömestr tatilini iyi değerlendirmek istiyor. Konu ile ilgili olarak Hilton Dalaman Sarıgerme Genel Müdürü Tunç Batum "Ara sömestr tatili yurt dışında hemen hemen bütün Avrupa ülkelerinde görülen bir uygulama, bu uygulamanın çocuklar açısından çok olumlu bir etkisi var, bu ara tatil ile çocukların psikolojileri ve çalışma azimleri tekrar tetikleniyor ve dolayısıyla bu tatiller çok faydalı. Ayrıca bu sömestr tatili ülke içerisinde de ekonomik bir katkı oluşturacak, özellikle hizmet sektörü bundan çok faydalanacak. Bu yarı yıl tatilinin ilk uygulaması önümüzdeki yıllarda gelişerek turizm sezonunun ciddi bir etkeni olarak piyasada yerini alacak. Bunun bence bir diğer faydası ve en önemli noktası da, sezonu bir çok yerde Kasım ayına uzatacak. Normalde Ege bölgesinde ekim ayı zayıf geçer ve kasım ayında kimse oteli açmaz fakat bu ara tatiller bölgelerde sezonu uzatacaktır" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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