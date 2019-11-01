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Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
Diyarbakır'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı
|01 Kasım 2019 14:27
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Diyarbakır'da sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı devlet büyüklerine hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, şüpheli Engin E'nin, sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hakkında hakaret içeren paylaşımlar yaptığı belirlendi.
Başsavcılığın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan Engin E, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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