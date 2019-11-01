1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dürüst şoförden, Google'a sitem

Antalya'da İranlı bir turistin otobüste unuttuğu ve içerisinde 30 bin lirayı aşkın döviz bulunan cüzdanı bulup sahibine teslim eden şoför, bu sefer özel güvenlik görevlisinin unuttuğu cüzdanı bulup sahibine teslim etti. Vatandaşları dikkatli olmaya davet eden şoför, 'Otobüste karısını bile unutan oluyor' dedi. Dürüst şoför, yaptığı iyilikler karşısında sosyal medyada yapılan 'salak' yorumları yüzünden de Google'ye 'salak şoför' yazınca kendisinin çıktığını ve bu duruma üzüldüğünü söyledi
 01 Kasım 2019 20:45
Yazdır
Dürüst şoförden, Google'a sitem

Antalya'da İranlı bir turistin otobüste unuttuğu ve içerisinde 30 bin lirayı aşkın döviz bulunan cüzdanı bulup sahibine teslim eden şoför, bu sefer özel güvenlik görevlisinin unuttuğu cüzdanı bulup sahibine teslim etti. Vatandaşları dikkatli olmaya davet eden şoför, 'Otobüste karısını bile unutan oluyor' dedi. Dürüst şoför, yaptığı iyilikler karşısında sosyal medyada yapılan 'salak' yorumları yüzünden de Google'ye 'salak şoför' yazınca kendisinin çıktığını ve bu duruma üzüldüğünü söyledi.


Maaşının 15 katını otobüste buldu, sahibine teslim etti

Antalya'da 22 Ekim Salı günü toplu ulaşım esnafı Barış Özer'in kullandığı VS18 Sarısu-Eski Varsak Hattı'nda İranlı Turist Ali Jafari'nin düşürdüğü cüzdanı bulan ve içerisindeki 30 bin TL değerindeki dövizi sahibine teslim eden şoför, 30 Ekim günüyse yine otobüsün kart basma ünitesi önünde unutulan bir cüzdan buldu. Özel bir güvenlik personeline ait olduğunu gören Özer, şahısla iletişime girerek içerisinde 95 TL ve kredi kartlarıyla kimliklerin bulunduğu cüzdanı teslim etti.

"Karısını bile unutana denk geldim"

Güvenlik görevlisinin kendisine teşekkür ettiğini ifade eden Özer, vatandaşların sadece eşyalarını unutmadığına dikkat çekip "Karısı unutan bile denk geldi. Yaşlı bir amca karısını unutmuş, kapıya vurarak durmamı istedi. 'Ne oldu amca' deyince, karısını unuttuğunu söyledi. Her türlü olayla karşılaşıyoruz" dedi.

Özer, vatandaşlara uyarıda bulunarak biraz daha dikkatli olmaya davet etti.

Google sitemi

Sosyal medyada hakkında yapılan yorumlara da tepki gösteren Özer, "Yapılan yorumlardan dolayı Google'ye 'Salak şoför' yazınca ben çıkıyorum. Biz dürüstlük yapıyoruz ama salak şoför olarak Google gibi bir arama motorunda çıkmamız üzücü. Şimdi yine cüzdan buldum, olumsuz yorum yapmazlar diye düşünüyorum" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kadın sütünden 3 çeşit peynir üretildi
01 Kasım 2019 20:56		 Belediye çalışanlarının işkence ettiği köpeğe vali sahip çıktı
01 Kasım 2019 20:06
Vali, makam aracına asılı Türk bayrağını öpen emekliye sarıldı
01 Kasım 2019 18:09		 Türkiye'nin ilk milli ilacı, dünyanın yarasını saracak
01 Kasım 2019 15:23
Batı Karadeniz'de fırtına etkili oluyor
01 Kasım 2019 14:50		 Turizmcilerin gözü, Kasım ara tatilinde
01 Kasım 2019 14:23
Kızının ilk doğum gününü kutlayamadan şehit düştü
01 Kasım 2019 14:11		 Ordu'da kadın kaymakam gönülleri fethetti
01 Kasım 2019 13:52
Marmara'da kirlilik alarmı...Liman trafiğe kapatıldı
01 Kasım 2019 13:29		 'Naim' filminin yeni fragmanı izleyicileri etkiledi
01 Kasım 2019 12:24
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:56 - Kadın sütünden 3 çeşit peynir üretildi20:52 - Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi20:45 - Dürüst şoförden, Google'a sitem20:33 - Takla atan araçta can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı20:26 - Çakarlı araçlara yönelik uygulama akşam da devam etti20:19 - Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi20:12 - CHP'li büyükşehir belediye başkanları 3 konuda karar aldı20:06 - Belediye çalışanlarının işkence ettiği köpeğe vali sahip çıktı19:57 - İstanbul'u 9 ayda 11 milyon 342 bin 822 turist ziyaret etti19:50 - Antalya'da FETÖ operasyonunda iki kişi yakalandı
19:43 - Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 75 sanık savunma yaptı19:36 - 'Avrupa Birliği'ne üyelik her zaman stratejik bir hedef'19:27 - OYAK'tan stratejik adım19:16 - Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı19:09 - 'Artık eski dünya yok, eski Türkiye yok'19:00 - Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı18:47 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasına devam edildi18:45 - Bozok Üniversitesi iki öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Yeni öğretmen önlüklerini, LC Waikiki ücretsiz üretecek
Ordu'da kadın kaymakam gönülleri fethetti
Çakar dönemi bitti, Rektörün kırmızı plakalı aracı durduruldu
CTE, 2020 yılı naklen atama takvimini yayımladı
Makam aracıyla eşini okula, kuaföre götürenlere ne ceza verilir, ne yapılmalı?
Cumhurbaşkanlığı, resmi yazışma yönetmeliğini yeniliyor!
CHP'li vekil: Yemekler Meclis'te ucuz değil
Erdoğan: O mektubu Trump'ın masasına bırakacağım
Türkiye'nin ilk milli ilacı, dünyanın yarasını saracak
AYM, harp akademisi ile askeri liselerin kapatılmasını karara bağladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
çok güzel hareketler bunlar 1
pilot kalem 1
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
abd'nin ermeni soykırımını kabul etmesi 1
sakallı kızlar 1
fatih tezcan'ın skandal paylaşımı 2
F klavye 1
01.11.2019 galatasaray vs ç.rizespor maçı 4
cı ci eki 2
SON İLANLAR
TÜVASAŞ 12 Sözleşmeli Mühendis Alacak
Hatay Hassa SYDV Personel Alım İlanı
Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 17 İşçi Alacak
Sivas Divriği Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sinop Müze Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Özkonak Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Beleidyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam