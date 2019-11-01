Batı Karadeniz'de fırtına etkili oluyor
Şiddetli rüzgar sebebiyle denizde dalga boyu 5 metreyi buldu
|01 Kasım 2019 14:50
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Batı Karadeniz'de fırtına yaşamı olumsuz etkiledi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan rüzgarın saatteki hızı 50 kilometreye ulaştı.
Denizde 5 metre boyunda dalgaya sebep olan fırtına yüzünden açılamayan balıkçılar, teknelerini limandaki güvenli bölgelere aldı.
Meteoroloji İl Müdürlüğü görevlileri, fırtınanın yarına kadar süreceğini bildirdi.
Yetkililer, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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