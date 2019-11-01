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4 akademisyenin katili bu kez de avukata hakaret etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar (38), yargılandığı Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Savunması sorulan Bayar, müşteki avukatlarından Mustafa Algam'a hakaret edince, mahkeme başkanı, SEGBİS'i kapatıp duruşmayı erteledi
 01 Kasım 2019 14:58
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4 akademisyenin katili bu kez de avukata hakaret etti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi binasında 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar ile azmettirici olduğu iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y.'nin yargılandıkları davanın bugün 3'ncü duruşması yapıldı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katil zanlısı Volkan Bayar, Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanık Saadet Aylin Y. ise salonda hazır bulundu.

SEGBİS üzerinden savunması sorulan Volkan Bayar, müşteki avukatlarından Mustafa Algam'a hakaret etmeye başladı. Bunun üzerine mahkeme başkanı, SEGBİS sistemini kapattırarak, duruşmayı sonlandırdı. Duruşma 24 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

DAHA ÖNCEKİ 2 DURUŞMADA DA SAVUNMA VERMEMİŞTİ

Saadet Aylin Y. hakkında azmettirme suçundan, Volkan Bayar hakkında da 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davanın ilk duruşmasına da tutuklu sanık, SEGBİS üzerinden katılmıştı. Bayar, başını duvara vurmaya başlayınca 4 infaz koruma memurunca kelepçelenerek, odadan çıkarılmıştı.

İkinci duruşmada ise Volkan Bayar yine SEGBİS üzerinden akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürerek, "Bana inanmazsanız anneme ve babama sorun. Beni küçükken zor zapt ediyorlarmış. Zincir bile kullanmışlar zapt edebilmek için. Başkanım benim bir an önce bilgisayarımı ve cep telefonumu gönderin. Müşteri buldum, satıp üç-beş kuruş para kazanmak istiyorum. Akli dengemin yerinde olup olmadığının tespit edilmesini istiyorum. Kocaeli'ndeki hastaneye gönderdiler. Tek bir doktor vardı. Ben uzmanlardan oluşan bir heyet kontrolünden geçmek istiyorum. Hakkımda hazırlanan iddianameyi anlayacak kadar zeka düzeyim yok. Eski Rektör Hasan Gönen'in de tanık olarak dinlenmesini istiyorum. Ceza ehliyetimin olup olmadığı belirlensin o zaman ifade vereyim. İşimizi doğru yapalım. Ben çok sıkıldım. Pazartesi günü dersim var, hazırlanmam gerekiyor. Hepiniz Allah'a emanet olun" diyerek, odadan ayrılmıştı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi binasında 4 akademisyeni tabancayla vurarak öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar ile azmettirici olduğu iddia edilen eski eşi Saadet Aylin Y.'nin yargılandıkları davanın bugün 3'ncü duruşması yapıldı.

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katil zanlısı Volkan Bayar, Kocaeli Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanık Saadet Aylin Y. ise salonda hazır bulundu.

SEGBİS üzerinden savunması sorulan Volkan Bayar, müşteki avukatlarından Mustafa Algam'a hakaret etmeye başladı. Bunun üzerine mahkeme başkanı, SEGBİS sistemini kapattırarak, duruşmayı sonlandırdı. Duruşma 24 Ocak 2020 tarihine ertelendi.

DAHA ÖNCEKİ 2 DURUŞMADA DA SAVUNMA VERMEMİŞTİ

Saadet Aylin Y. hakkında azmettirme suçundan, Volkan Bayar hakkında da 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davanın ilk duruşmasına da tutuklu sanık, SEGBİS üzerinden katılmıştı. Bayar, başını duvara vurmaya başlayınca 4 infaz koruma memurunca kelepçelenerek, odadan çıkarılmıştı.

İkinci duruşmada ise Volkan Bayar yine SEGBİS üzerinden akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürerek, "Bana inanmazsanız anneme ve babama sorun. Beni küçükken zor zapt ediyorlarmış. Zincir bile kullanmışlar zapt edebilmek için. Başkanım benim bir an önce bilgisayarımı ve cep telefonumu gönderin. Müşteri buldum, satıp üç-beş kuruş para kazanmak istiyorum. Akli dengemin yerinde olup olmadığının tespit edilmesini istiyorum. Kocaeli'ndeki hastaneye gönderdiler. Tek bir doktor vardı. Ben uzmanlardan oluşan bir heyet kontrolünden geçmek istiyorum. Hakkımda hazırlanan iddianameyi anlayacak kadar zeka düzeyim yok. Eski Rektör Hasan Gönen'in de tanık olarak dinlenmesini istiyorum. Ceza ehliyetimin olup olmadığı belirlensin o zaman ifade vereyim. İşimizi doğru yapalım. Ben çok sıkıldım. Pazartesi günü dersim var, hazırlanmam gerekiyor. Hepiniz Allah'a emanet olun" diyerek, odadan ayrılmıştı.
DHA
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