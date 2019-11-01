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Merkez Bankası rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 104 milyar 985 milyon dolara yükseldi
 01 Kasım 2019 15:01
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Merkez Bankası rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 491 milyon dolar artarak 104 milyar 985 milyon dolara ulaştı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 25 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 419 milyon dolar artışla 78 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 18 Ekim'de 78 milyar 85 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 72 milyon dolar artışla 26 milyar 409 milyon dolardan 26 milyar 481 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 491 milyon dolar artarak 104 milyar 494 milyon dolardan 104 milyar 985 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervi Brüt Döviz Rezervi Toplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.2019 19.862 73.470 93.332
22.02.2019 20.549 79.122 99.671
29.03.2019 20.834 75.408 96.242
26.04.2019 20.432 73.284 93.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.2019 23.417 74.971 98.388
02.08.2019 23.169 75.400 98.569
09.08.2019 24.893 79.217 104.110
16.08.2019 25.266 77.423 102.689
23.08.2019 24.708 76.826 101.534
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
06.09.2019 25.567 76.285 101.852
13.09.2019 24.952 75.923 100.875
20.09.2019 25.855 77.184 103.039
27.09.2019 26.051 75.655 101.706
04.10.2019 25.990 79.841 105.831
11.04.2019 25.809 78.396 104.205
18.10.2019 26.409 78.085 104.494
25.10.2019 26.481 78.504 104.985
Anadolu Ajansı
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