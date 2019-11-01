Belediyeye ait servis aracı devrildi: 30 yaralı
|01 Kasım 2019 15:11
|Yazdır
Ankara-Bala kara yolunda, Çankaya Belediyesine ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara-Bala kara yolu Çavuşlu mevkisinde, Çankaya Belediyesine ait, 06 DM 0124 plakalı servis aracı, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı istikamete geçen servis aracı, daha sonra devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan 26 kadın ve 3 çocuk yaralandı. Yaralananlar arasında bir hemşirenin olduğu öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralanan kişilerin, Bala ilçesine bağlı Yayla, Kömürcü ve Tohumlar mahallelerinde oturduğu ve sağlık taraması için geldiği şehir merkezinden, Çankaya Belediyesine ait servis aracıyla döndüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Takla atan araçta can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı
01 Kasım 2019 20:33
|Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 75 sanık savunma yaptı
01 Kasım 2019 19:43
|Haciz için gelenlere silahla direndi
01 Kasım 2019 16:18
|Üniversiteliye tacizden aranıyordu, 12 gün sonra yakalandı
01 Kasım 2019 15:59
|Yüzme havuzunda büyük panik...Onlarca çocuk hastanelik oldu
01 Kasım 2019 15:51
|Müzik dinlerken ray bakım treninin çarptığı kadın, öldü
01 Kasım 2019 15:06
|4 akademisyenin katili bu kez de avukata hakaret etti
01 Kasım 2019 14:58
|Sosyal medyadan Cumhurbaşkanına hakarete tutuklama
01 Kasım 2019 14:27
|Kapalı dershaneden öğrenci velilerine haciz şoku
01 Kasım 2019 13:45
|4 öğretim üyesini öldüren sanığa avukata hakaretten suç duyurusu
01 Kasım 2019 12:23