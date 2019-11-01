HDP'li eski belediye başkanlarına PKK gözaltısı
Aralarında HDP'li eski Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan ile eski Dağpınar Belde Belediye Başkanı Ebubekir Erkmen'in de bulunduğu 8 kişi yakalandı
|01 Kasım 2019 15:17
|Yazdır
Kars'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ile faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında HDP'li eski Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan ile KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilen HDP'li Dağpınar Belde Belediye Başkanı Ebubekir Erkmen'in de olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
01 Kasım 2019 20:52
|Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi
01 Kasım 2019 20:19
|Antalya'da FETÖ operasyonunda iki kişi yakalandı
01 Kasım 2019 19:50
|Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı
01 Kasım 2019 19:16
|Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı
01 Kasım 2019 19:00
|Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasına devam edildi
01 Kasım 2019 18:47
|Adil Öksüz'ün serbest bırakılması davasında 24 sanığa beraat
01 Kasım 2019 17:46
|Kars'taki FETÖ'nün darbe girişimi sanıkları yeniden hakim karşısına çıktı
01 Kasım 2019 17:29
|Terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı
01 Kasım 2019 15:48
|SAGİAD üyesi ve çalışanı 19 kişiye FETÖ'den hapis istendi
01 Kasım 2019 15:40