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Ekonomistlerin, yıl sonu enflasyon tahmini

Ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 1,87 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistler, enflasyonun yıl sonunda yüzde 12,11 olacağını tahmin ediyor
 01 Kasım 2019 15:29
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Ekonomistlerin, yıl sonu enflasyon tahmini

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,87 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 4 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,87 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 1,02, en yüksek yüzde 2,21 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 12,11 olarak belirlendi. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin en düşüğü yüzde 11,50, en yükseği yüzde 12,80 oldu.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,87) göre, bir önceki ay yüzde 9,26 olan yıllık enflasyonun yüzde 8,41'e düşeceği hesaplanıyor.

Enflasyon eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış göstermişti.
Anadolu Ajansı
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