Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı yağdı
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü.
|01 Kasım 2019 15:37
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Kartalkaya'ya mevsimin ilk karı düştü.
Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki ve Köroğlu Dağı'nın 1850 ila 2 bin 200 metre rakım kuşağında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi'nde öğle saatlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.
Yağışın aralıklarla devam ettiği Kartalkaya'da, kar kalınlığı yüksek kesimlerde 5 santimetreye ulaştı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, yüksek kesimlerde kar yağışının bu gece etkili olması ve hafta sonu itibarıyla sıcaklıklarda düşüş yaşanması bekleniyor.
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