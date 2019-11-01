Fırat'ın doğusunda Türk ve Rus askerlerince ilk devriye tamamlandı
|01 Kasım 2019 16:11
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Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Rus konvoyunun Suriye'de güvenli bölgeyi tesise yönelik gerçekleştirdikleri ilk ortak devriyeye insansız hava aracı refakatinde 8 zırhlı araç katıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinin 20 kilometre batısındaki Sevimli köyü mevkisinden hareket eden, Türk bayraklı zırhlı araçlardan oluşan TSK konvoyu, ortak kara devriyesine katılmak için sınırı geçerek, Rus askeri konvoyuyla buluştu.
Türk-Rus ortak devriyesi, Rasulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede yürütüldü. Bu yönde bir süre gözlemde bulunan ortak konvoy devriyesi, 4 saat sürdü.
TSK konvoyu, devriyenin tamamlanmasının ardından sınır hattına döndü.
Sınırın sıfır noktasındaki gelişmeleri çok sayıda basın mensubu takip etti.
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