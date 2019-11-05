Gençlik ve Spor Bakanlığı, 3 aydır neyi bekliyor?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözlü sınavı sona eren ve sonuçları da açıklanan işçi alımında, atananları 3 aydır göreve başlatmadı.
|05 Kasım 2019 11:15
|Yazdır
Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözlü sınavı sona eren ve sonuçları da açıklanan işçi alımında, atananları 3 aydır göreve başlatmadı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 Şubat 2019'da 3 bin 243 işçi almak için ilana çıkmıştı.
Başvurular da 11 ila 15 Şubat 2019 tarihleri arasında alındı. Mayıs sonunda bazı branşlar için kura çekimi ve mülakatlar yapıldı. 20 Temmuz 2019'da da sonuçlar açıklandı. Asil ve yedek adaylar belirlendi.
Sonuçların açıklanmasının üzerinden 3 aydan fazla süre geçti. İşçi alımında, Güvenlik soruşturmalarının da tamamlandığı belirtiliyor.
Daha fazla beklemek istemeyen adaylar, bir an önce işe başlamak istiyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|BTK ve DSİ personel alımı yapacak
05 Kasım 2019 12:14
|YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı
04 Kasım 2019 16:35
|Ardahan Üniversitesi ilanında yer alan tartışmalı kadro!
04 Kasım 2019 14:56
|ÖSYM, 2019/2 KPSS tercihlerini takvime ekledi
04 Kasım 2019 10:44
|YÖKDİL sorularını değerlendiriyoruz
03 Kasım 2019 13:15
|Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ve Finans Ofislerine yarı zamanlı personel alınacak
02 Kasım 2019 00:03
|Adalet Bakanlığı'ndan hakim savcı alımı ile ilgili açıklama
31 Ekim 2019 17:14
|Bozok Üniversitesi, iki öğretim görevlisi kadrosunu iptal etmeli!
31 Ekim 2019 11:12
|Üniversite 'teze geçmemiş' olmak şartıyla araştırma görevlisi ilanı verebilir mi?
30 Ekim 2019 15:43
|Kaymakamlık sınav giriş belgeleri yayımlandı
30 Ekim 2019 14:02