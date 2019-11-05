Gençlik ve Spor Bakanlığı, 3 aydır neyi bekliyor?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözlü sınavı sona eren ve sonuçları da açıklanan işçi alımında, atananları 3 aydır göreve başlatmadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 Şubat 2019'da 3 bin 243 işçi almak için ilana çıkmıştı.

Başvurular da 11 ila 15 Şubat 2019 tarihleri arasında alındı. Mayıs sonunda bazı branşlar için kura çekimi ve mülakatlar yapıldı. 20 Temmuz 2019'da da sonuçlar açıklandı. Asil ve yedek adaylar belirlendi.

Sonuçların açıklanmasının üzerinden 3 aydan fazla süre geçti. İşçi alımında, Güvenlik soruşturmalarının da tamamlandığı belirtiliyor.

Daha fazla beklemek istemeyen adaylar, bir an önce işe başlamak istiyor.