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'Türkiye-Katar ortaklığını bütün dünyaya kabul ettirelim'

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Bizde büyük bir tecrübe ve cesur girişimciler var. Katar'da ise bizde olmayan sermaye birikimi ve finansal tecrübe var. Somut projelerle bunları bir araya getirelim. Türkiye-Katar ortaklığını da bütün dünyaya kabul ettirelim. Bu hattı, bölgenin huzur-ticaret-zenginlik hattı yapalım
 01 Kasım 2019 16:40
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'Türkiye-Katar ortaklığını bütün dünyaya kabul ettirelim'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türk girişimcisinin tecrübeli ve cesur olduğunu belirterek, "Katar'da ise bizde olmayan sermaye birikimi ve finansal tecrübe var. Somut projelerle bunları bir araya getirelim. Türkiye-Katar ortaklığını da bütün dünyaya kabul ettirelim." dedi.

Katar-Türkiye İş Forumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Ali bin Ahmed Al-Kuwari'nin katılımıyla JW Marriott Otel'de gerçekleştirildi.

Hisarcıklıoğlu, etkinlikteki konuşmasında, Türkiye ve Katar'ın ekonomi dahil olmak üzere pek çok alanda birlikte hareket ettiğini söyledi.

Karşılıklı ticaret hacminin son 10 yılda yaklaşık 500 milyon dolardan 3 milyar dolara yaklaştığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "10 yıl önce ülkemizde yatırım yapan Katar sermayesi 100 milyon dolarken, şimdi 2,5 milyar dolar. Türk firmalarının Katar'da üstlendiği projelerin değeri 17 milyar dolara ulaştı. Bunlar çok önemli gelişmeler ama işin daha başındayız." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın Katar'da düzenlenmesinin bu ülkenin tanıtımı ve turizmi için çok büyük bir fırsat olduğuna işaret ederek, ilk kez Müslüman bir ülkenin organizasyona ev sahipliği yapmasından en az Katarlılar kadar gurur duyduklarını dile getirdi.

- "Katar'ın 2030 Ulusal Vizyonu'nu yakından takip ediyoruz"

Katar'ın ortaya koyduğu "2030 Ulusal Vizyonu"nunu yakından takip ettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, "Katar çok doğru bir adım atıyor. Ekonomiyi çeşitlendirme yolundaki bu vizyonu destekliyoruz. Bunu başaracağınıza yürekten inanıyoruz. Zira biz Türkiye olarak yakın geçmişte benzer bir dönüşümü yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, iki ülkenin güçlerini birleştirmesi yönünde çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

"Bizde büyük bir tecrübe ve cesur girişimciler var. Katar'da ise bizde olmayan sermaye birikimi ve finansal tecrübe var. Somut projelerle bunları bir araya getirelim. Türkiye-Katar ortaklığını da bütün dünyaya kabul ettirelim. Bu hattı, bölgenin huzur-ticaret-zenginlik hattı yapalım."
Anadolu Ajansı
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