'2021 yılında depozito uygulamasına geçeceğiz'
|01 Kasım 2019 16:44
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Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
2. Uluslararası sıfır atık zirvesini 'yarınları kurtarmaya bugünden başla temasıyla gerçekleştirdiklerini aktaran bakan Kurum, "Bugün dünyamızı iklim değişikliği ve etkileri ile mücadele etmektedir. Dünyamızın hava sıcaklığının 3 derece artması buzulların erimesi, doğal kaynaklarımızın yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bir süreci yaşıyoruz. Türkiye olarak doğamıza çevremize en az zarar veren ülkelerden bir tanesiyiz. Tüm amacımız şehirlerimizdeki yaşam kalitesini yukarıya çekecek projeleri gerçekleştirmek. İnşallah 2023'e geldiğimizde marka şehirlerimizin sayısını arttıracak projelere hep birlikte imza atacağız" dedi.
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