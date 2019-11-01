Whatsapp'ın açığı bulundu... Kişisel bilgileriniz tehlikede olabilir!

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Verimlilik ve Teknoloji konuşmaları çerçeverinde ATO Congresium'da konuşma yaptı.

Sayan, Whatsapp'ın güvenilir olmadığını, İsrail'li NSO firması'nın uygulamanın açığını bulduğunu dile getirdi.

Sayan, "Bu açık sayesinde zararlı linklere tıklamanıza gerek yok, o linki görmeniz bile bilgilerinizin alınmasına neden olabilir. NSO'nun bu açık sayesinde 20 ülkede, aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 1400'den kişiden fazla kişiyi izlediği söyleniyor." dedi.

İŞTE BAKAN YARDIMCISI ÖMER FATİH SAYAN'IN KONUŞMASININ DİĞER BÖLÜMLERİ

Günümüzde teknolojinin çok hızlı değiştiğine dikkat çeken Sayan, buna ayak uyduramayanların başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını söyledi. Bilgiyi elinde bulunduranların her zaman için başarıya ulaşabileceğini dile getiren Sayan, "Gelişme ve rekabetin kıran kırana yaşandığı bu dönemde ülke olarak dünyanın en büyük ekonomileri arasında yerimizi almanın yegane yolu bilgiyi teknoloji üretimine dönüştürmekten geçiyor. Tabii bunun bir de rekabet boyutu var. Rekabetin korunması ve geliştirilmesi, sektörlerin devamı açısından çok kritik bir rol oynuyor. Dünyada bunu başarabilen ülkeler, küresel anlamda da tırmanışlarını sürdürüyor. Bilginin gücünü bilen ve bunu bilhassa bilgi ve iletişim teknolojileri ile harmanlayanların ekonomik büyümeleri önünde hiç kimse duramıyor adeta. Birilerinin sizi nefes alamayacak şekilde çevrelediğini düşünün. Bu durumda gücünüzün son damlasına kadar etrafınızdaki bu kuşatmayı aşmaya çabalayacaksınız" dedi.

Bir ülkenin zincirlerini kırmasının tek yolunun kendini teknolojik anlamda geliştirmek olduğunu söyleyen Sayan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip önderliğinde başlatılan "Milli Teknoloji Hamlesi"nin öneminin altını çizdi yerli ve milli üretim seferberliği çağrısında bulundu.

Sayan, "Ama inanıyorum ki, Ar-Ge ve inovasyon konusundaki çalışmalarımız bizi yerli ve milli üretim noktasında da bir adım ileri taşıyacak. Her ulaşılan hedef, bir yenisine yer açacak. Yerlileşme çalışmalarımız bize ihracat kapılarını sonuna kadar aralayacak" ifadelerini kullandı.

BTK çatısı altında faaliyet yürüten USOM'a da değinen Sayan, siber saldırıları nasıl engellediklerini örneklerle anlattı. Ülkemize yapılan saldırıların büyük bir çoğunluğunun DDoS saldırılar olduğu bilgisini paylaşan Sayan, yakın zamanda ülkemize yönelik düzenlenen siber saldırıların detaylarını paylaştı.

Sayan, "Şüphesiz ki siber güvenlik söz konusu olduğunda doğru bilgiye ulaşmak, bu bilgiyi yerinde, zamanında ve doğru kişiyle ya da kurumla paylaşmak büyük önem arz ediyor. Bir şeye sahip olmaktan daha önemli olan bir şey varsa o da sahip olduğunuz değeri korumaktır. Bir kuyumcu dükkanınız olduğunu düşünün. Ne kadar büyük bir varlık öyle değil mi? Ama siz bu dükkanın anahtarını tutup da hiç tanımadığınız, güvenmediğiniz birine teslim ederseniz televizyonlarda izlediğimiz soygunculuk haberlerinin bir öznesi haline geliverirsiniz. Ama deyimlere konu olan kuyumcu hassasiyeti böyle bir şeyin yaşanmasına asla izin vermez. Biz niye ülke olarak, Bakanlık olarak böyle bir şeye izin verelim? İşte bu yüzden gece gündüz yerli ve milli üretimden bahsediyoruz ve yine bu nedenden dolayı siber güvenlik konusuna büyük bir önem atfediyoruz" vurgusunu yaptı.

Bakan Yardımcısı Sayan: 5G Tüm Bildiğiniz Değişimleri Unutturacak

Bakan Yardımcısı Sayan, 5G'nin meydana getireceği değişikliğe de değindi.

"Bildiğiniz bütün teknolojik değişimleri unutturacak" diyen Sayan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "5G ile ilgili yaptığımız çalışmalar yerli ve milli üretim konusunda attığımız adımlardan yalnızca bir tanesi. 5G; insanları, nesneleri, ulaşımı, sağlığı, evleri ve şehirleri kısacası her şeyin; her yerde, yüksek hızda ve kapasitede en az kesinti ve gecikme ile birbirine bağlanması konseptinden yola çıkarak ortaya konmuş bir mobil teknoloji platformu. 5G ve Ötesi kavramının Ötesi kısmı bizim için iki farklı anlama geliyor. Hem yerli ve milli 5G'yi geliştirirken, 5G'nin ardından gelecek yeni nesil teknolojiler için verimli bir toprak hazırlamış oluyoruz hem de 5G'den faydalanacak dikey sektörlere sektör olarak gerekli katkıyı sağlıyoruz."

Bakan Sayan'dan Gençlere "Yerli Uygulama Kullanın" Çağrısı

Sayan'ın gündeminde adı skandallara karışan sosyal medya hesapları da vardı. Gençleri yerli ve milli sosyal medya ağlarını kullanmaya davet eden Sayan, "Cambridge Analyitca'nın yapay zeka temelli öğrenme algoritmaları kullanılarak herhangi bir Facebook kullanıcısının sadece 68 beğenisi üzerinden; deri rengi, cinsel yönelimi ve hangi partiye oy vereceği gibi bilgiler yüzde 85 doğrulukla ölçülebildi.Dahası her Facebook abonesinin davranış özelliklerini; 70 beğeni ile arkadaşından, 150 beğeni ile ailesinden, 300 beğeni ile eşinden ve bir miktar daha fazlasında ise kendisinden bile iyi tanımlayabildiklerini ortaya koydular. Sadece "Beğen" butonu ile yaptılar bunu.

Yine en popüler sosyal medya ağlarından birisi olan WhatsApp benzer skandallarla adından söz ettiriyor. New York Times'ta yer alan habere göre, WhatsApp'ın federal mahkemeye verdiği dilekçede, siber gözetim şirketi İsrail'li NSA Group'unWhatsApp uygulaması üzerinden 20 ülkede, aralarında 100 gazeteci ve insan hakları aktivistlerinin de bulunduğu 1400'den kişiden fazla kişiyi izlediği öne sürüldü. Bu durum aleni bir şekilde bizim bilgilerimizin güvende olmadığını gösteriyor. Firma Whatsapp'ın açığını buldu. Bu şekilde size link tıklatarak değil sadece zararlı linki gördüğünüz zaman bile bilgilerinizi alabiliyor" açıklamalarında bulundu.