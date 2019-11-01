1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'66 milyon vatandaşımızın kapısına kadar doğal gazı getirdik'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar doğal gazı vatandaşımızın ayağına getirmek için dünyanın etrafını 3,5 kez katettik hem de kazarak. Böylece 66 milyon vatandaşımızın kapısına kadar doğal gazı getirdik
 01 Kasım 2019 16:54
Yazdır
'66 milyon vatandaşımızın kapısına kadar doğal gazı getirdik'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar doğal gazı vatandaşımızın ayağına getirmek için dünyanın etrafını 3,5 kez katettik hem de kazarak. Böylece 66 milyon vatandaşımızın kapısına kadar doğal gazı getirdik." dedi.

Çorum'un Dodurga ilçesine doğal gaz verilmeye başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Bakan Dönmez, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin göreve geldiği gün "Her Şey Türkiye İçin" dediğini, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra Türkiye'de her alanda büyük bir atılım, büyük bir reform gerçekleştirildiğini söyledi.

2002'de Türkiye'de sadece 6 şehirde doğal gaz kullanılabildiğine işaret eden Dönmez, "Düşünün ki İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerin pek çok ilçesinde o dönem doğal gaz yoktu. Kim düşünürdü ki gün gelecek Çorum'a, Çankırı'ya, Trabzon'a, Van'a, Kars'a, Edirne'ye, hatta ilçelerine, beldelerine bile doğal gaz gidecek. İşte bu yüzden 'Hayaldi gerçek oldu.' diyoruz. İşte bu yüzden 'Yaparsa AK Parti yapar.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Şehirlerimizin hava kalitesi artıyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğal gazla ilgili yaptığı her konuşmada, doğal gazı olmayan şehir kalmayacağını söylediğini belirten Dönmez, şöyle devam etti:

"İşte bu vizyon, bu kararlılık sayesinde hamdolsun bugün 81 ilimizin tamamı doğal gaza kavuştu. Bugün Hakkari'deki vatandaşımız da Edirne'deki vatandaşımız da aynı konfordan yararlanıyor. İkisi de bir düğmeyle evini ısıtıyor, ocağını yakıyor, suyunu ısıtıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Batıda ne varsa Doğuda da o olacak.' derken bunu kastediyordu. Batıda yaşayan da Doğuda yaşayan da aynı sosyal gelişmişlikten pay alacak. Hizmet ederken vatandaş ayrımı yoktur. Sen, ben, şu, bu yoktur. Mazeret, atalet, boş vermişlik yoktur. Birileri gibi milletin parasını, alın terini teröre ve terör örgütlerine peşkeş çekmek hele hiç yoktur. Milletin rahatı, memleketin menfaati vardır. "

Dönmez, doğal gaz kullanımı yaygınlaştıkça insanların hayat kalitesinin yükseldiğini dile getirerek, "Vatandaşlarımızın hayat standardı yükseliyor. Şehirlerimizin hava kalitesi artıyor. Nerede bir zamanların havası insanı hasta eden şehirleriyle Türkiye, nerede şimdiki Türkiye? Milletimiz her şeyin en iyisine layık. Bizlere bu aziz millete hizmet etme şerefi bahşeden Cenabıallah'a sonsuz şükürler olsun. Sobalı evde oturmak nasıl zordur çocukluğumdan bilirim. Annem erkenden kalkar, sobayı yakar, ertesi gün ilk iş o soğukta sobanın külünü boşaltır, tekrar yakardı. Kardeşlerim bu işin cefasını çeken analarımızın, hanım kardeşlerimizin hakkı değil midir bu rahatlık?" diye konuştu.

Doğal gaz 1987'de ülkede kullanılmaya başlandığında yıllık tüketimin 500 milyon metreküp civarında olduğunu, bugün ise Türkiye'nin yıllık yaklaşık 50 milyar metreküplük tüketimle dünyanın en büyük 18'inci, Avrupa'nın en büyük 4'üncü doğal gaz pazarı olduğunu belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Son dönemde hayata geçirdiğimiz doğal gaz depolama, FSRU ve LNG projeleriyle de sisteme esneklik kazandırdık. Yıllık 300 milyon metreküplük sisteme gaz verme kapasitesiyle tükettiğinden fazlasını sisteme verebilen bir altyapıyı kurduk. Hamdolsun, tüm bu yatırımlarla artık doğal gazda arz güvenliği sıkıntımız kalmadı. Yani bu kış vanalar kapanacak mı, gaz bitecek mi, kesinti olacak mı? tartışmaları Türkiye için bitmiştir."

- "15,7 milyon abonemiz var"

2018 sonu itibarıyla 81 il merkezine doğal gaz götürdüklerini söyleyen Dönmez, şu ifadeleri kullandı:

"Dağıtım ve iletim ayağında ise 2003'ten bu yana yaklaşık 25 milyar lira yatırım yaptık. İlk günden bugüne kadar da 140 bin kilometrelik dağıtım şebekesi inşa ettik. Bu ne demek biliyor musunuz? Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine kadar doğal gazı vatandaşımızın ayağına getirmek için dünyanın etrafını 3,5 kez kat ettik hem de kazarak. Böylece 66 milyon vatandaşımızın kapısına kadar doğal gazı getirdik. Bugün yaklaşık 15,7 milyon abonemiz var. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde 50 milyondan fazla vatandaşımız aktif olarak doğal gazın konforundan faydalanıyor."

Bakan Dönmez, Çorum'a 2004 yılında doğal gaz verildiğini dile getirerek, "Bugün Çorum'da 130 bin 321 doğal gaz abonemiz var. Merkez, Alaca, İskilip, Osmancık ve Sungurlu'da yaşayan vatandaşlarımız uzun zamandır doğal gazı kullanıyor. Bu listeye bugün Dodurga'yı da ekledik hamdolsun." dedi.

Dodurga, Mecitözü ve Oğuzların da doğal gaz kullanmaya başlamasıyla doğal gaza erişim sağlayan vatandaş sayısının daha da artacağını belirten Dönmez, "Mart ayında Çorum'a geldiğimizde sizlere bir söz vermiştik. Dedik ki 'İnşallah yıl bitmeden Dodurga'yı doğal gazla buluşturacağız.' bugün Dodurga'ya verdiğimiz sözü başarmanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni vergi düzenlemesi teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda
01 Kasım 2019 21:09		 CHP'li büyükşehir belediye başkanları 3 konuda karar aldı
01 Kasım 2019 20:12
'Avrupa Birliği'ne üyelik her zaman stratejik bir hedef'
01 Kasım 2019 19:36		 'Artık eski dünya yok, eski Türkiye yok'
01 Kasım 2019 19:09
'Boğaziçi'nde imar yetkisi zaten İBB'de değildir'
01 Kasım 2019 18:25		 Fransa'ya tepki için, Fransa gezisini iptal ettiler
01 Kasım 2019 17:32
'Teröristlerin 30 kilometre çıkarılmasında Kamışlı dahildir'
01 Kasım 2019 17:17		 Fuat Oktay: Bu talihsiz adımlar bizim nazarımızda hükümsüz
01 Kasım 2019 17:03
Whatsapp'ın açığı bulundu... Kişisel bilgileriniz tehlikede olabilir!
01 Kasım 2019 16:49		 Bakan Albayrak'tan, İVME Finansman Paketi açıklaması
01 Kasım 2019 15:26
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:56 - Kadın sütünden 3 çeşit peynir üretildi20:52 - Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi20:45 - Dürüst şoförden, Google'a sitem20:33 - Takla atan araçta can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı20:26 - Çakarlı araçlara yönelik uygulama akşam da devam etti20:19 - Van'da iki terörist etkisiz hale getirildi20:12 - CHP'li büyükşehir belediye başkanları 3 konuda karar aldı20:06 - Belediye çalışanlarının işkence ettiği köpeğe vali sahip çıktı19:57 - İstanbul'u 9 ayda 11 milyon 342 bin 822 turist ziyaret etti19:50 - Antalya'da FETÖ operasyonunda iki kişi yakalandı
19:43 - Adnan Oktar organize suç örgütü davasında 75 sanık savunma yaptı19:36 - 'Avrupa Birliği'ne üyelik her zaman stratejik bir hedef'19:27 - OYAK'tan stratejik adım19:16 - Diyarbakır'da terör operasyonu: 6 gözaltı19:09 - 'Artık eski dünya yok, eski Türkiye yok'19:00 - Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı18:47 - Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe davasına devam edildi18:45 - Bozok Üniversitesi iki öğretim görevlisi kadrosunu iptal etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
Emekli olan memurun yerine çocuğunun alınması yönündeki teklife;
ÇOK OKUNANLAR
Yeni öğretmen önlüklerini, LC Waikiki ücretsiz üretecek
Ordu'da kadın kaymakam gönülleri fethetti
Çakar dönemi bitti, Rektörün kırmızı plakalı aracı durduruldu
CTE, 2020 yılı naklen atama takvimini yayımladı
Makam aracıyla eşini okula, kuaföre götürenlere ne ceza verilir, ne yapılmalı?
Cumhurbaşkanlığı, resmi yazışma yönetmeliğini yeniliyor!
CHP'li vekil: Yemekler Meclis'te ucuz değil
Erdoğan: O mektubu Trump'ın masasına bırakacağım
Türkiye'nin ilk milli ilacı, dünyanın yarasını saracak
AYM, harp akademisi ile askeri liselerin kapatılmasını karara bağladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çok güzel hareketler bunlar 1
ağız kokusu 1
cı ci eki 2
yargı sistemine fazla güvenilmemesi 1
129 bin suçlunun şartlı tahliye edilmesi 1
cadılar bayramı kutlamalarının ülkemizde yaygınlaşması 6
sosyal medyadan edinilen arkadaşlıklar 2
03.11.2019 kayserispor vs fenerbahçe maçı 3
entryleri ve konular yazarın cinsiyetine göre değerlendirmek 1
Abbiiee 1
SON İLANLAR
TÜVASAŞ 12 Sözleşmeli Mühendis Alacak
Hatay Hassa SYDV Personel Alım İlanı
Çankırı Silah Fabrikası Terörle Mücedelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi 17 İşçi Alacak
Sivas Divriği Belediyesi 2 İşçi Alacak
Sinop Müze Müdürlüğü Geçici 1 İşçi Alacak
Şanlıurfa Birecik SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Özkonak Belediyesi 2 İşçi Alacak
Muğla Kavaklıdere Beleidyesi Geçici 5 İşçi Alacak
Muğla Fethiye Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam