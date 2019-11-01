Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|01 Kasım 2019 17:19
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,7130
|5,7140
|5,7070
|5,7080
|Avro
|6,3740
|6,3750
|6,3700
|6,3710
|Sterlin
|7,3840
|7,4210
|7,3810
|7,4180
|İsviçre Frangı
|5,7770
|5,8060
|5,7700
|5,7990
|ANKARA
|ABD Doları
|5,6850
|5,7450
|5,6900
|5,7500
|Avro
|6,3250
|6,3950
|6,3300
|6,4000
|Sterlin
|7,3190
|7,4650
|7,3310
|7,4700
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