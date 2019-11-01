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'Mandalina 4,6 kat fazlaya satıldı'

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: Mandalina 4,6 kat, kuru incir 4,5 kat, kuru kayısı 4,1 kat, havuç 3,7 kat, patlıcan ve nohut 3,6 kat fazlaya tüketiciye satıldı
 01 Kasım 2019 17:22
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'Mandalina 4,6 kat fazlaya satıldı'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ekimde fiyatı en fazla artan ürünün salatalık, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette kabak, üreticide kuru incir olduğunu bildirdi.

Bayraktar, üretici market fiyatlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ayda markette 15, üreticide 9 üründe fiyat artışı gerçekleştiğini belirterek, markette 16, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü, markette 7, üreticide 11 üründe fiyatın değişmediğini kaydetti.

Markette ekimde fiyatı en fazla artan ürünün salatalık, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette kabak, üreticide kuru incir olduğunu anlatan Bayraktar, birlik olarak, üreticiden tüketiciye halkın tamamını ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Bayraktar, ekimde kuru fasulye, kuru kayısı, Antep fıstığı, zeytinyağı, dana eti, kuzu eti ve ayçiçeği yağı fiyatında değişim meydana gelmediğini belirterek, kabaktaki fiyat düşüşünü yüzde 12,21 ile patlıcanın izlediğini ifade etti.

Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 11,85 ile maydanozun takip ettiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kuru incirdeki fiyat düşüşünü, yüzde 22,81 ile patates, yüzde 20 ile havuç, yüzde 14,77 ile patlıcan, yüzde 14,29 ile kabak, yüzde 14,11 ile elma izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 36,82 ile salatalıkta görüldü. Salatalıktaki fiyat artışını yüzde 34,17 ile yeşil fasulye, yüzde 32,65 ile domates, yüzde 10,99 ile limon takip etti."

- Üretici fiyatları

Bayraktar, ekim ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 360,35 ile mandalinada yaşandığına dikkati çekerek, fiyat farkının kuru incirde yüzde 353,59, kuru kayısıda yüzde 307,25, havuçta yüzde 268,17, patlıcanda yüzde 264,44, nohutta yüzde 257,32 olduğunu bildirdi.

Mandalinanın 4,6 kat, kuru incirin 4,5 kat, kuru kayısının 4,1 kat, havucun 3,7 kat, patlıcan ve nohudun 3,6 kat fazlaya tüketiciye satıldığını vurgulayan Bayraktar, "Üreticide 80 kuruş olan mandalina markette 3 lira 68 kuruşa, 13 lira olan kuru incir 58 lira 97 kuruşa, 10 lira olan kuru kayısı 40 lira 73 kuruşa, 80 kuruş olan havuç 2 lira 95 kuruşa, 94 kuruş olan patlıcan 3 lira 42 kuruşa, 2 lira 80 kuruş olan nohut 10 lira 1 kuruşa satılmaktadır." ifadesini kullandı.

-Fiyat değişimlerinin nedenleri

Bayraktar, üreticide en fazla fiyat artışının görüldüğü salatalık, yeşil fasulye, domates ve sivri biberde açıkta yetiştiriciliğin sonuna gelinmesi, seralarda ise ürünün yeni hasat edilmeye başlamasının etkili olduğunu vurgulayarak, limonda mayer cinsi limonun kesiminin tamamlanmasıyla fiyatta artış görüldüğüne dikkati çekti.

Fındıkta kalite artışının yanı sıra Toprak Mahsulleri Ofisinin alım politikasının fiyata olumlu yansıdığını belirterek, yeşil ve kırmızı mercimekte üreticinin tohumluk ayırmasının fiyatı artırdığını belirtti.

Bayraktar, fiyatı düşen ürünlerden kuru incirde arzdaki artışın yanı sıra tüccarın alım yapmamasının fiyatları aşağı çektiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Patateste artan rekolteyle yaşanan pazarlama sorunları fiyatı düşürdü. Elmada rekolte yüksekliği fiyatta düşüşe yol açtı. Patlıcan ve kabakta ihracatın durması ve hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi ve açıkta ürün hasadının yapılması fiyat düşüşüne yol açtı."
Anadolu Ajansı
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