Fransa'ya tepki için, Fransa gezisini iptal ettiler
|01 Kasım 2019 17:32
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Edirne İl Genel Meclisi üyeleri, Barış Pınarı Harekatı sırasında kınama kararı alan Fransa'ya tepki nedeniyle bu ülkeye düzenleyecekleri geziyi iptal etti.
İl Genel Meclisi, Özel İdare'deki meclis salonunda kasım ayı olağan toplantısını yaptı.
Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, toplantıda yaptığı açıklamada, İl Genel Meclisi'nde grubu bulunan tüm partilerin Fransa'yı kınadığını söyledi.
Avrupa Bölgeler Meclisi'nin Edirne Valisi Ekrem Canalp ve İl Genel Meclisi Üyeleri'ni Fransa'ya daveti bulunduğunu anımsatan Geçmiş, şunları kaydetti:
"Genel Sekreter Mathieu Mori, Fransa'nın Grand Est bölgesini daha yakından tanımak için davet yazısı göndermişti. Meclisimizle davete icabet etmek için bir karar almıştık. Bu sırada kahraman ordumuz Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Şanlı ordumuz, şanlı tarihine zaferler ekledi, teröristleri etkisiz hale getirerek sınır güvenliğini sağladı. Bu gelişmeler olurken birçok emperyalist ülke de yapmış olduğumuz masumane savunmanın Misak-ı Milli sınırlarımızın güvenlik altına alınması için yapılan harekata tepki gösterdiler.
Bu tepki gösteren ülkeler içerisinde Fransa'da vardı. Fransa'nın bu anlamsız tepkisi ve terör örgütünü destekleyici tavırlarını Meclis olarak olarak değerlendirdik. Edirne Valimiz Sayın Ekrem Canalp'i arayıp, Fransa'ya hiçbir meclis üyemizin gitmek istemediğini söyledik. AK Parti, CHP ve İYİ Parti'li toplam 28 il genel meclis üyemizin ortak kararıyla Fransa gezisini iptal ettik. Hatta bundan sonra Avrupa Bölgeler Meclisi üyeliğimizi gözden geçireceğiz. Üyelikte kalıp kalmamayı değerlendireceğiz. Meclis olarak Fransa'nın bu tutumunu protesto ediyoruz. Emperyalistler bilmelidir ki vatanımıza bir saldırı olduğu zaman siyasi görüş ayrılığımız olmaz. Önce vatan gerisi teferruattır."
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